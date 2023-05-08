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Масштабные пожары в России поглощают целые населенные пункты

В России зафиксировано более сотни пожаров. Их общая площадь в несколько раз превышает площадь Киева.

сегодня, 18:58
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Автор:

Slava Kot

В юго-западной части Сибири вспыхнули масштабные пожары, охватившие российские деревни и города, что создает угрозу местным жителям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российскую службу МЧС.

Масштабные пожары в России поглощают целые населенные пункты

Пожар в России. Фото из открытых источников


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Основные очаги огня наблюдаются в Курганской области, находящейся вблизи границы с Казахстаном. Ситуация настолько критична, что местный губернатор Вадим Шумков решил ввести чрезвычайное положение. Аналогичный шаг сделал и губернатор Тюменской области Александр Моор. Пожары также зафиксированы в Омской и Екатеринбургской областях.

На масштабные пожары Россия отправила персонал и авиацию, однако персонал РФ не успевает снизить площадь пожаров. Огонь опрокидывается из лесов на поля и населенные пункты в России. Российские СМИ сообщают, что некоторых жителей приходится эвакуировать, а общее количество смертей от пожаров уже составляет шесть человек, еще 14 госпитализированы.

Вероятной причиной пожаров указывают человеческий фактор. Россияне курят сухую траву, которая в сочетании с теплой и ветреной погодой быстро распространяется на большие площади. В настоящее время на территории России зафиксировано 123 пожара, однако их количество постоянно растет. В российской службе охраны лесов сообщили, что площади пожаров превысили 300 тыс. гектаров, что в четыре раза больше площади Киева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главарь квазиобразования "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о переименовании Донецка.

Также "Комментарии" писали скандального актера, снимающего фильм о войне в Украине и говорящего, что покажет "всю правду".



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Источник: https://t.me/mchs_official
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