Война в Украине все изменила: Мерц рассказал, что теперь ждет армию Германии

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается сделать армию ФРГ самой сильной в Европе на фоне угрозы со стороны Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Глава правительства впервые публично поддержал за расходы на оборону до 5% немецкой экономики.
В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус днем ранее в Брюсселе сообщил, что Берлин собирается постепенно увеличивать оборонный бюджет на несколько миллиардов евро, или на 0,2 процентных пункта ежегодно, в течение следующих пяти-семи лет.
Читайте также на портале "Комментарии" — Фридрих Мерц после встречи лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании заявил, что пока Европа не рассматривает возможность отправки войск в Украину. Якобы все усилия европейцев сосредоточены вокруг того, чтобы было достигнуто решение о полном прекращении огня со стороны России.
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