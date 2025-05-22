Война в Украине все изменила: Мерц рассказал, что теперь ждет армию Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается сделать армию ФРГ самой сильной в Европе на фоне угрозы со стороны Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Глава правительства впервые публично поддержал за расходы на оборону до 5% немецкой экономики.

"Мы движемся к обязательству выделять 3,5% в соответствии с квотой НАТО на военные закупки, а также дополнительные 1,5% на инфраструктуру, имеющую военное значение. Эти 1,5% должны направляться на мосты или дороги для транспортировки", — заявил Фридрих Мерц в Берлине во время мероприятия, организованного немецкой лоббистской строительной группой.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус днем ранее в Брюсселе сообщил, что Берлин собирается постепенно увеличивать оборонный бюджет на несколько миллиардов евро, или на 0,2 процентных пункта ежегодно, в течение следующих пяти-семи лет.

"Речь идет не о 5% уже в этом году. Самое важное – это начать и выполнить требования НАТО", — заявил Борис Писториус.

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