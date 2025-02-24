Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц сделал заявление об Украине. Он призвал к включению Киева в мирные переговоры с Россией, осудив политику разговоров об урегулировании войны, без включение в диалог украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В материале говорится, победитель парламентских выборов в Германии Фридрих Мерц, заявил, что Украина должна быть включена в мирные переговоры для достижения справедливого мира.

По его мнению, важно, чтобы Киев был представлен в обсуждениях, особенно в контексте переговоров между Соединенными Штатами и Россией, в которых Украина не участвует.

Мерц подчеркнул, что Европейский Союз должен активно поддерживать Украину, привлекая ее к диалогу с Россией с "позиции силы".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украине и России стоит сконцентрироваться на усилиях по достижению мирного соглашения вместо выяснения того, кто виноват в начале войны. Такое заявление в эфире программы Sunday with Shannon Bream сделал министр обороны США Пит Хегсет, пишет NBC News.

Также издание "Комментарии" сообщало – лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выступил с резкой критикой США. Политик считает, что надо быть более независимыми от Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

"Моим абсолютным приоритетом будет достижение независимости от США", — заявил лидер ХДС.

Политик подчеркнул, что из заявлений, сделанных на прошлой неделе, становится понятно, что США относительно безразлично будущее Украины.



