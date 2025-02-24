Жесткий сигнал Трампу: Мерц назвал свой приоритет на посту канцлера Германии

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выступил с резкой критикой США. Политик считает, что надо быть более независимыми от Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

"Моим абсолютным приоритетом будет достижение независимости от США", — заявил лидер ХДС.

Политик подчеркнул, что из заявлений, сделанных на прошлой неделе, становится понятно, что США относительно безразлично будущее Украины.

Отметим, 23 февраля в Германии состоялись выборы в Бундестаг. Блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является Фридрих Мерц, одержал победу на досрочных парламентских выборах в Германии, набрав 28,5% голосов. Об этом сообщает сайт Федеральной избирательной комиссии Германии.

По данным избирательной комиссии, голоса подсчитали во всех 299 округах. На втором месте – "Альтернатива для Германии", которая получила 20,8%. Третья позиция с результатом 16,4% голосов избирателей – у Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца. За "Зеленых" и "Левых" проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно. Другие партии не преодолели 5% барьера и не попали в Бундестаг.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава ХДС и наиболее вероятный кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о намерении изменить политику Берлина относительно поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus после выборов. Как передает портал "Комментарии", свое заявление немецкий политик сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.



