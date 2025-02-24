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Жесткий сигнал Трампу: Мерц назвал свой приоритет на посту канцлера Германии

Мерц выступает за независимость от США

24 февраля 2025, 07:34
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Кравцев Сергей

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выступил с резкой критикой США. Политик считает, что надо быть более независимыми от Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

Жесткий сигнал Трампу: Мерц назвал свой приоритет на посту канцлера Германии

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

"Моим абсолютным приоритетом будет достижение независимости от США", — заявил лидер ХДС.

Политик подчеркнул, что из заявлений, сделанных на прошлой неделе, становится понятно, что США относительно безразлично будущее Украины.

Отметим, 23 февраля в Германии состоялись выборы в Бундестаг. Блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является Фридрих Мерц, одержал победу на досрочных парламентских выборах в Германии, набрав 28,5% голосов. Об этом сообщает сайт Федеральной избирательной комиссии Германии.

По данным избирательной комиссии, голоса подсчитали во всех 299 округах. На втором месте – "Альтернатива для Германии", которая получила 20,8%. Третья позиция с результатом 16,4% голосов избирателей – у Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца. За "Зеленых" и "Левых" проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.                                                               Другие партии не преодолели 5% барьера и не попали в Бундестаг.   

Читайте также на портале "Комментарии" — глава ХДС и наиболее вероятный кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о намерении изменить политику Берлина относительно поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus после выборов. Как передает портал "Комментарии", свое заявление немецкий политик сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.




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