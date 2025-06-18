Мерц назвал страну, которая делает "грязную работу" за весь Запад: это не Украина

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Кравцев Сергей
С обострением ситуации на Ближнем Востоке все больше западных лидеров сдвигают фокус внимание с Украины на Израиль. Так канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в войне с Ираном Израиль выполняет "грязную работу" за весь Западный мир. Такое заявление немецкий лидер сделал в интервью ZDF на полях саммита Большой семерки.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Мерц назвал иранский режим "террористическим как внутренне, так и внешне", а также напомнил, что Тегеран поставлял Российской Федерации дроны-камикадзе, которыми та атакует Украину.
По его мнению, Белый дом еще не принял решение о вступлении в войну на стороне Израиля, сейчас все зависит от готовности Тегерана вернуться за стол переговоров.
Канцлер подозревает, что американское правительство сейчас обсуждает возможность использования против Ирана оружия, которое способно разрушать бункеры. Он отметил, что не знает, решится ли на это Америка.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана. Ибо теперь США полностью контролируют небо над Ираном, а также он знает местонахождение верховного лидера Ирана. Такие заявления он сделал в своей соцсети.
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