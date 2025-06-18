Мерц назвал страну, которая делает "грязную работу" за весь Запад: это не Украина

С обострением ситуации на Ближнем Востоке все больше западных лидеров сдвигают фокус внимание с Украины на Израиль. Так канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в войне с Ираном Израиль выполняет "грязную работу" за весь Западный мир. Такое заявление немецкий лидер сделал в интервью ZDF на полях саммита Большой семерки.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Мерц назвал иранский режим "террористическим как внутренне, так и внешне", а также напомнил, что Тегеран поставлял Российской Федерации дроны-камикадзе, которыми та атакует Украину.

"Я могу лишь сказать, что с большим уважением отношусь к тому, что израильская армия имела мужество сделать это, что израильское правительство имело мужество сделать это. В противном случае мы могли бы увидеть еще месяцы и годы террора этого режима, а затем, возможно, и с ядерным оружием в руках", – отметил немецкий канцлер.

По его мнению, Белый дом еще не принял решение о вступлении в войну на стороне Израиля, сейчас все зависит от готовности Тегерана вернуться за стол переговоров.

"У той части правительства Ирана, которая еще способна действовать, все еще есть возможность вернуться за стол переговоров и провести переговоры. Предложение остается в силе. Если Тегеран не будет готов, то Израиль пройдет этот путь до конца", — добавил Мерц.

Канцлер подозревает, что американское правительство сейчас обсуждает возможность использования против Ирана оружия, которое способно разрушать бункеры. Он отметил, что не знает, решится ли на это Америка.

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