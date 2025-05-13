У Мерца поставили точку в вопросе передачи Киеву ракет Taurus: детали

Новое правительство Германии больше не будет публично давать какие-либо комментарии о возможности отправки Украине авиационных крылатых ракет Taurus. Как передает портал "Комментарии", с таким заявлением выступил представитель Министерства обороны страны.

Ракеты Taurus. Фото: из открытых источников

Немецкий чиновник сказал, что власти ФРГ не должны были привлекать чрезмерного внимания к теме дальнобойных ракет, а их поставки были значительно переоценены в публичной дискуссии.

"Германия продолжит поддерживать Украину оружием, в том числе дальнобойным, но не будет уточнять, какие именно системы вооружений будут поставлены и в какой момент", – говорится в сообщении.

Представитель канцлера Штефан Корнелиус также подтвердил журналистам, что этой же позиции придерживается Фридрих Мерц.

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше официальный Берлин публично анонсировал, а затем и подтверждал поставки того или иного вооружения Украине, то теперь новое правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцом решило кардинально изменить подход. Федеральное правительство в будущем значительно сократит объём информации о поставках вооружений. В частности, это касается возможной поставки ракет Taurus Киеву. Об этом говорится в публикации Spiegel.

Сообщается, что такой шаг, прежде всего, призван "не дать агрессору в войне против Украины военного преимущества". Сокращение публичных обсуждений поставок оружия считается частью "тактики ведения войны".

Новая власть Германии "совершает резкий поворот" и вновь засекречивает поставки оружия, чтобы добиться так называемой "стратегической неоднозначности": создать неясность, чтобы скрыть свои действия от противника. При этом, секретность распространяется и на Taurus. Изменение курса федерального правительства также затрагивает "болезненный открытый вопрос украинской политики" нового канцлера Германии Фридриха Мерца.



