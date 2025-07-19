Мерц огорчил прогнозом: до какого года Украина вряд ли станет членом ЕС

Если раньше лидеры НАТО дали понять, что в ближайшей перспективе Киев не может рассчитывать на членство в Североатлантической альянсе, то теперь с подобными месседжами европейцы начинают общаться, намекая, что в ближайшем будущем Украину в ЕС также никто не ждет. Так канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сомневается во вступлении Украины в Европейский Союз до завершения следующего бюджетного периода, который продлится до 2034 года. Об этом сообщает "Reuters".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Немецкий лидер акцентировал, что для Берлина главным приоритетом является приложение усилий, чтобы полномасштабная война России завершилась, после чего будет идти восстановление Украины.

Мерц подтвердил, что процесс восстановления будет связан с процессом, в результате которого Украина сможет стать членом Европейского Союза, "но на это уйдет несколько лет".

"Это, вероятно, еще не повлияет на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза", – добавил канцлер Германии, имея в виду семилетний бюджетный цикл 2028-2034 годов.

Фридрих Мерц также заявил, что пока Украина подвергается нападению, вступление в ЕС в любом случае невозможно.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что цель украинской власти в процессе подготовки Украины к вступлению в ЕС до конца 2027 года осталась прежней.

"Открыть все кластеры в 2025 году. Завершить изменение законодательства, чтобы оно полностью соответствовало праву ЕС – до конца 2027 года", – отметила чиновница.

Ольга Стефанишина добавила, что все обязательства, которые Украина на себя берет в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничивались сроком до конца 2027 года.



