К каком году Украина должна быть готова к вступлению в ЕС: заявление Стефанишиной

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Кравцев Сергей
Бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что цель украинской власти в процессе подготовки Украины к вступлению в ЕС до конца 2027 года осталась прежней. Об этом Стефанишина заявила в интервью "ЕП".
Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников
Ольга Стефанишина добавила, что все обязательства, которые Украина на себя берет в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничивались сроком до конца 2027 года.
Стефанишина уточнила, что сейчас готовят программу адаптации, где это должно быть отражено.
Ольга Стефанишина акцентировала, что не видит причин говорить о возможном изменении целей на менее амбициозные.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия пока не поддерживает открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, ссылаясь на обострение политических отношений между странами. Об этом заявил министр по вопросам ЕС Венгрии Янош Бока.