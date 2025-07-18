К каком году Украина должна быть готова к вступлению в ЕС: заявление Стефанишиной

Бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что цель украинской власти в процессе подготовки Украины к вступлению в ЕС до конца 2027 года осталась прежней. Об этом Стефанишина заявила в интервью "ЕП".

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

"Открыть все кластеры в 2025 году. Завершить изменение законодательства, чтобы оно полностью соответствовало праву ЕС – до конца 2027 года", – отметила чиновница.

Ольга Стефанишина добавила, что все обязательства, которые Украина на себя берет в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничивались сроком до конца 2027 года.

"То есть у нас есть 2025-26 год на разработку решений и 2026-27 год на принятие", – отметила бывшая вице-премьер.

Стефанишина уточнила, что сейчас готовят программу адаптации, где это должно быть отражено.

"У нас запущен большой проект Европейского Союза Ukraine2EU, который помогает в этом. Есть эксперты, есть методологическая база, есть наработки. И как только будут отчеты Еврокомиссии по каждому из кластеров – можно будет даже частями утверждать эту программу по каждому из направлений", – отметила экс-вице-премьер.

Ольга Стефанишина акцентировала, что не видит причин говорить о возможном изменении целей на менее амбициозные.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия пока не поддерживает открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, ссылаясь на обострение политических отношений между странами. Об этом заявил министр по вопросам ЕС Венгрии Янош Бока.



