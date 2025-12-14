Мерц быстро оставил переговоры Зеленского с делегацией США в Берлине: что известно

В Берлине 14 декабря начались ключевые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями американской администрации, которые имеют решающее значение для дальнейших мирных инициатив по завершению войны. Встреча проходит в Канцлерской канцелярии Германии с участием специального посланника США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

По информации ряда информационных агентств, канцлер Германии Фридрих Мерц лично приветствовал украинского президента, американских переговорщиков и министра обороны Украины Рустема Умерова в начале встречи. Однако вскоре после старта переговоров глава германского правительства покинул зал.

Как сообщает агентство DPA, Фридрих Мерц покинул переговоры, которые проходят в небольшом зале кабинета министров Канцлерии, передав роль модератора своему советнику по внешней и политике безопасности Гюнтеру Зауттеру. Именно он остался на встрече как представитель германской стороны.

Ожидается, что переговоры будут продолжаться до позднего вечера. Основное внимание сосредоточено на обсуждении последних предложений Украины о мирном плане, продвигаемом американской стороной. По информации источников, Владимир Зеленский намерен детально обсудить вопросы гарантий безопасности, параметры возможного прекращения огня и роль европейских партнеров в будущих договоренностях.

На фото Зауттер сидит между канцлером Мерцом и первым заместителем главы МИД Украины Кислицей

Гюнтер Зауттер, оставшийся на встрече как представитель канцлера, уже имеет опыт участия в международных консультациях по войне в Украине. В частности, 23 ноября он принял участие в переговорах с украинской делегацией в Женеве, посвященных возможным сценариям прекращения боевых действий.

