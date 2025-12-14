Мерц швидко залишив переговори Зеленського з делегацією США у Берліні: що відомо

У Берліні 14 грудня розпочалися ключові переговори між президентом України Володимиром Зеленським та представниками американської адміністрації, які мають визначальне значення для подальших мирних ініціатив щодо завершення війни. Зустріч відбувається у Канцлерській канцелярії Німеччини за участі спеціального посланця США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел

За інформацією низки інформаційних агентств, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц особисто привітав українського президента, американських переговорників та міністра оборони України Рустема Умерова на початку зустрічі. Однак невдовзі після старту переговорів глава німецького уряду залишив залу.

Як повідомляє агентство DPA, Фрідріх Мерц покинув переговори, які проходять у невеликій залі кабінету міністрів Канцлерії, передавши роль модератора своєму раднику з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтеру Зауттеру. Саме він залишився на зустрічі як представник німецької сторони.

Очікується, що переговори триватимуть до пізнього вечора. Основна увага зосереджена на обговоренні останніх пропозицій України щодо мирного плану, який просуває американська сторона. За інформацією джерел, Володимир Зеленський планує детально обговорити питання гарантій безпеки, параметри можливого припинення вогню та роль європейських партнерів у майбутніх домовленостях.

На фото Зауттер сидить між канцлером Мерцом і першим заступником очільника МЗС України Кислицею

Гюнтер Зауттер, який залишився на зустрічі як представник канцлера, уже має досвід участі в міжнародних консультаціях щодо війни в Україні. Зокрема, 23 листопада він брав участь у переговорах з українською делегацією в Женеві, присвячених можливим сценаріям припинення бойових дій.

