logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Мерц после встречи с Трампом сделал важное заявление о соглашении по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц после встречи с Трампом сделал важное заявление о соглашении по Украине

Фридрих Мерц акцентировал, что в соглашении по Украине обязательно должна быть учтена позиция европейцев

4 марта 2026, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европа не примет соглашение по Украине, заключённое без её участия. Как передает портал "Комментрии", такое заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сделал канцлер Германии Фридрих Мерц. 

Мерц после встречи с Трампом сделал важное заявление о соглашении по Украине

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства акцентировал, что европейцы должны понимать, что их позиция по завершению войны в Украине будет учтена. 

"Без участия европейцев соглашения не будет", – отметил канцлер.

Фридрих Мерц рассказал, что на переговорах с Трампом подчеркнул усиление давления на Москву. Он убеждён, что только через увеличение давления со стороны Вашингтона Путин будет готов пойти на уступки.

"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву", – отметил Мерц.

По его мнению, Европе необходимо присоединиться к мирным переговорам, которые продолжаются между РФ и Украиной при посредничестве США

"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно долгосрочным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира", – высказался Фридрих Мерц.

Читайте также на портале "Комментарии" — Мерц идет ва-банк: сможет ли канцлер убедить Трампа надавить на Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – Фридрих Мерц во время своего визита в Пекин провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Ключевой темой встречи стала агрессия России против Украины и роль Китая в возможном разрешении конфликта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости