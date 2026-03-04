Мерц после встречи с Трампом сделал важное заявление о соглашении по Украине

Европа не примет соглашение по Украине, заключённое без её участия. Как передает портал "Комментрии", такое заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства акцентировал, что европейцы должны понимать, что их позиция по завершению войны в Украине будет учтена.

"Без участия европейцев соглашения не будет", – отметил канцлер.

Фридрих Мерц рассказал, что на переговорах с Трампом подчеркнул усиление давления на Москву. Он убеждён, что только через увеличение давления со стороны Вашингтона Путин будет готов пойти на уступки.

"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву", – отметил Мерц.

По его мнению, Европе необходимо присоединиться к мирным переговорам, которые продолжаются между РФ и Украиной при посредничестве США

"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно долгосрочным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира", – высказался Фридрих Мерц.

