Мерц после встречи с Трампом сделал важное заявление о соглашении по Украине

Кравцев Сергей
Европа не примет соглашение по Украине, заключённое без её участия. Как передает портал "Комментрии", такое заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Глава немецкого правительства акцентировал, что европейцы должны понимать, что их позиция по завершению войны в Украине будет учтена.
Фридрих Мерц рассказал, что на переговорах с Трампом подчеркнул усиление давления на Москву. Он убеждён, что только через увеличение давления со стороны Вашингтона Путин будет готов пойти на уступки.
По его мнению, Европе необходимо присоединиться к мирным переговорам, которые продолжаются между РФ и Украиной при посредничестве США
