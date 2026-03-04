Мерц після зустрічі з Трампом зробив важливу заяву про угоду щодо України

Європа не ухвалить угоду щодо України, укладену без її участі. Як передає портал "Коментарі", таку заяву після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Дональд Трамп та Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

Глава німецького уряду наголосив, що європейці повинні розуміти, що їхню позицію щодо завершення війни в Україні буде враховано.

"Без участі європейців угоди не буде", – наголосив канцлер.

Фрідріх Мерц розповів, що на переговорах із Трампом наголосив на посиленні тиску на Москву. Він переконаний, що лише через збільшення тиску з боку Вашингтона Путін буде готовий піти на поступки.

"Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву", – наголосив Мерц.

На його думку, Європі необхідно приєднатися до мирних переговорів, які тривають між РФ та Україною за посередництва США

"Трамп знає, що тільки світ, який підтримає та легітимізує Європа, може бути справді довгостроковим. Він також знає, що внесок Європи у безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним для цього світу", – висловився Фрідріх Мерц.

