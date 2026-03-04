Мерц після зустрічі з Трампом зробив важливу заяву про угоду щодо України

Рубрики
Кравцев Сергей
Європа не ухвалить угоду щодо України, укладену без її участі. Як передає портал "Коментарі", таку заяву після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Дональд Трамп та Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел
Глава німецького уряду наголосив, що європейці повинні розуміти, що їхню позицію щодо завершення війни в Україні буде враховано.
Фрідріх Мерц розповів, що на переговорах із Трампом наголосив на посиленні тиску на Москву. Він переконаний, що лише через збільшення тиску з боку Вашингтона Путін буде готовий піти на поступки.
На його думку, Європі необхідно приєднатися до мирних переговорів, які тривають між РФ та Україною за посередництва США
