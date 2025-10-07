Мерц прямо указал Орбану на его место: детали громкого скандала

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл, что на прошлой неделе между ним и венгерским премьером Виктором Орбаном возник острый спор из-за войны в Украине. Об этом сообщает DW.

По словам Мерца, Орбан упрекал лидеров ЕС в том, что они якобы отказываются вести переговоры с Россией.

"Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры", — отметил канцлер.

Мерц ответил, что когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС в прошлом году летом, он лично посетил Киев, а затем Москву — и получил бомбардировку детской больницы в столице Украины.

"И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, по которому я хочу идти", — пояснил он.

Когда его спросили, рассматривал ли он возможность телефонного разговора с Путиным, Мерц ответил:

"Я, конечно, думаю об этом. Я просто вижу, что сейчас любая попытка поговорить с ним заканчивается еще более жесткими нападениями на Украину".

Ранее СМИ сообщали, что во время неформального саммита лидеров ЕС в Дании Мерц резко высказался об Орбане, обвинив его в блокировании важных дискуссий по защите Европы и поддержке Украины. По данным источников, "словесная стычка" произошла во время дебатов о том, как ЕС может более эффективно противостоять российской агрессии и укрепить обороноспособность.

Как уже писали "Комментарии", бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что позиции Кремля и США по поводу возможных переговоров остаются абсолютно несовместимыми. В интервью Главреду он подчеркнул, что Дональд Трамп декларирует стремление прекратить войну и публично поддерживает Украину, тогда как Владимир Путин заинтересован в ее продолжении и воспринимает какие-либо компромиссы как проявление слабости.