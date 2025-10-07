Між Мерцом і Орбаном виникла серйозна суперечка через Україну: деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкрив, що минулого тижня між ним і угорським прем’єром Віктором Орбаном виникла гостра суперечка через війну в Україні. Про це повідомляє DW.

Фото: з відкритих джерел

За словами Мерца, Орбан дорікав лідерам ЄС тим, що вони нібито відмовляються вести переговори з Росією.

"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", — зазначив канцлер.

Мерц відповів, що коли Угорщина головувала в Раді ЄС минулого року влітку, він особисто відвідав Київ, а потім Москву — і отримав натомість бомбардування дитячої лікарні в столиці України.

"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", — пояснив він.

Коли його запитали, чи розглядав він можливість телефонної розмови з Путіним, Мерц відповів:

"Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими нападами на Україну".

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час неформального саміту лідерів ЄС у Данії Мерц різко висловився про Орбана, звинувативши того у блокуванні важливих дискусій щодо захисту Європи та підтримки України. За даними джерел, "словесна сутичка" сталася під час дебатів про те, як ЄС може ефективніше протистояти російській агресії та зміцнити обороноздатність.

Як вже писали "Коментарі", колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що позиції Кремля та США щодо можливих переговорів залишаються абсолютно несумісними. В інтерв’ю Главреду він підкреслив, що Дональд Трамп декларує прагнення припинити війну й публічно підтримує Україну, тоді як Владімір Путін зацікавлений у її продовженні й сприймає будь-які компроміси як прояв слабкості.