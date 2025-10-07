logo_ukra

Трамп вже не приховає свого роздратування Путіним: розкрито неочікуваний інсайд перемовин
Трамп вже не приховає свого роздратування Путіним: розкрито неочікуваний інсайд перемовин

На думку Бориса Бондарєва, Путін не проти нових зустрічей із Трампом, однак реальних тем для досягнення компромісу наразі не існує.

7 жовтня 2025, 09:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що позиції Кремля та США щодо можливих переговорів залишаються абсолютно несумісними. В інтерв’ю Главреду він підкреслив, що Дональд Трамп декларує прагнення припинити війну й публічно підтримує Україну, тоді як Владімір Путін зацікавлений у її продовженні й сприймає будь-які компроміси як прояв слабкості.

Трамп вже не приховає свого роздратування Путіним: розкрито неочікуваний інсайд перемовин

Фото: з відкритих джерел

На думку Бондарєва, ключове питання полягає не в готовності Путіна до діалогу, а в тому, чи погодиться Трамп вести переговори на умовах, вигідних Кремлю.

"Так, він приймав його у себе, давав різні відстрочки – можна сказати, йшов назустріч. Але тепер він не постачає зброю безплатно, а продає її – зокрема через Європу. Бізнес понад усе. Але продає ж? Продає", – наголосив дипломат. 

При цьому Трамп публічно заявляє, що Україна має відвоювати всі свої території, що, за словами Бондарєва, є "доволі жорсткою риторикою" й аж ніяк не сигналом поступок Росії.

Однак експерт застерігає: важливо, чи підкріплять ці заяви конкретними діями, чи це залишиться "порожньою риторикою", яка може завершитися черговими відстрочками для Путіна.

Бондарєв також згадав, що Путін і Трамп неодноразово контактували: вони щонайменше шість разів спілкувалися телефоном, а також провели короткий саміт без спільного обіду". Під час однієї із зустрічей, за словами дипломата, Путін намагався вести розмову в дусі історичних аналогій — від печенігів і половців до Тевтонського ордену та Богдана Хмельницького. Для Трампа така подача виявилася виснажливою: він, ймовірно, зрозумів, що витримати це ще раз просто не зможе.

"Суть у тому, що Трамп хоче зупинити війну, а Путін — ні. Путін хоче, щоб війна завершилась лише тоді, коли він вирішить. Він сприймає будь-яку спробу переговорів як прояв слабкості", — заявив Бондарєв. 

Як вже писали "Коментарі", США відкрили можливість для придбання ракет та ЗРК Patriot, проте все вирішить наявність фінансування, заявив президент Володимир Зеленський.



