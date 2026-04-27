logo

BTC/USD

77746

ETH/USD

2311.12

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Мерц прямо заговорил о потере Украиной территорий: канцлер ФРГ шокировал условием
НОВОСТИ

Мерц прямо заговорил о потере Украиной территорий: канцлер ФРГ шокировал условием

По мнению политика, если президент Украины Владимир Зеленский стремится донести это до общества и получить его поддержку, ему следует вынести этот вопрос на референдум

27 апреля 2026, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что в рамках предстоящего мирного соглашения между Украиной и Россией Киев потенциально может оказаться перед сложным выбором по части своих территорий. По его словам, такие сценарии часто обсуждаются в контексте длительного урегулирования конфликта и последующей евроинтеграции Украины.

Мерц прямо заговорил о потере Украиной территорий: канцлер ФРГ шокировал условием

Фото: из открытых источников

Политик отметил, что в определенный момент может быть достигнута договоренность о прекращении огня, а впоследствии и полноценный мирный договор. В таком случае не исключено, что отдельные территории Украины могут остаться вне ее контроля. Он подчеркнул, что подобные вопросы чрезвычайно чувствительны и требуют широкого общественного обсуждения.

Мерц также подчеркнул, что в случае необходимости донесения подобных решений гражданам, президент Украины Владимир Зеленский мог бы обратиться к народу через референдум, чтобы получить прямую легитимацию таких шагов.

В то же время канцлер предостерег от чрезмерно оптимистических ожиданий по поводу быстрого вступления Украины в Европейский Союз. Он подчеркнул, что страна не может присоединиться к ЕС в период активных боевых действий, а также должна отвечать ряду строгих требований, включая реформы в сфере верховенства права и эффективную борьбу с коррупцией.

Отдельно Мерц прокомментировал озвученные ранее планы по возможному вступлению Украины в ЕС в ближайшие годы, отметив, что такие сроки нереалистичны. По его мнению, даже среднесрочные даты нуждаются в значительной корректировке с учетом текущей ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал , что в России приближается один из главных государственных праздников — 9 мая, который традиционно сопровождается масштабным военным парадом в Москве. Обычно она включает как воздушную, так и наземную части и демонстрирует военную технику на Красной площади. Тем не менее, в этом году формат празднования может существенно измениться или даже не состояться полностью.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости