Мерц прямо заговорил о потере Украиной территорий: канцлер ФРГ шокировал условием

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что в рамках предстоящего мирного соглашения между Украиной и Россией Киев потенциально может оказаться перед сложным выбором по части своих территорий. По его словам, такие сценарии часто обсуждаются в контексте длительного урегулирования конфликта и последующей евроинтеграции Украины.

Политик отметил, что в определенный момент может быть достигнута договоренность о прекращении огня, а впоследствии и полноценный мирный договор. В таком случае не исключено, что отдельные территории Украины могут остаться вне ее контроля. Он подчеркнул, что подобные вопросы чрезвычайно чувствительны и требуют широкого общественного обсуждения.

Мерц также подчеркнул, что в случае необходимости донесения подобных решений гражданам, президент Украины Владимир Зеленский мог бы обратиться к народу через референдум, чтобы получить прямую легитимацию таких шагов.

В то же время канцлер предостерег от чрезмерно оптимистических ожиданий по поводу быстрого вступления Украины в Европейский Союз. Он подчеркнул, что страна не может присоединиться к ЕС в период активных боевых действий, а также должна отвечать ряду строгих требований, включая реформы в сфере верховенства права и эффективную борьбу с коррупцией.

Отдельно Мерц прокомментировал озвученные ранее планы по возможному вступлению Украины в ЕС в ближайшие годы, отметив, что такие сроки нереалистичны. По его мнению, даже среднесрочные даты нуждаются в значительной корректировке с учетом текущей ситуации.

