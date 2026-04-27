Мерц прямо заговорив про втрату Україною територій: канцлер ФРН шокував умовою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що в рамках майбутньої мирної угоди між Україною та Росією Київ потенційно може опинитися перед складним вибором щодо частини своїх територій. За його словами, такі сценарії нерідко обговорюються в контексті тривалого врегулювання конфлікту та подальшої євроінтеграції України.

Політик зазначив, що в певний момент може бути досягнуто домовленості про припинення вогню, а згодом і повноцінного мирного договору. У такому разі, не виключено, що окремі території України можуть залишитися поза її контролем. Він підкреслив, що подібні питання є надзвичайно чутливими та потребують широкого суспільного обговорення.

Мерц також наголосив, що у випадку необхідності донесення подібних рішень до громадян, президент України Володимир Зеленський міг би звернутися до народу через референдум, щоб отримати пряму легітимацію таких кроків.

Водночас канцлер застеріг від надмірно оптимістичних очікувань щодо швидкого вступу України до Європейського Союзу. Він підкреслив, що країна не може приєднатися до ЄС у період активних бойових дій, а також має відповідати низці суворих вимог, серед яких реформи у сфері верховенства права та ефективна боротьба з корупцією.

Окремо Мерц прокоментував озвучені раніше плани щодо можливого вступу України до ЄС у найближчі роки, зазначивши, що такі строки є нереалістичними. На його думку, навіть середньострокові дати потребують значного коригування з урахуванням поточної ситуації.

