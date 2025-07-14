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Мерц рассказал, какое решение Трампа станет мощнейшим ударом по Германии

Фридрих Мерц высказался о пошлинах Дональда Трампа и риске для немецкого экспорта

14 июля 2025, 08:00
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Кравцев Сергей

Если Евросоюз и США не достигнут торговой сделки, тогда угроза Трампа ввести 30% пошлины ударит по немецким экспортерам "до основания". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц рассказал, какое решение Трампа станет мощнейшим ударом по Германии

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

На днях ЕС продлил приостановку торговых контрмер против США до 1 августа, чтобы провести дополнительные переговоры. Это произошло после того, как на выходных президент США Дональд Трамп пригрозил блоку новой ставкой пошлин в размере 30%.

По словам Мерца, если это произойдет, тогда правительству Германии, возможно, придется отложить часть своих экономических мер.

"Это затмит все остальное и ударит по немецкому экспортному сектору в самое сердце", — высказался канцлер Германии.

Также он добавил, что тесно координирует координирует свои действия с другими лидерами ЕС, чтобы гарантировать, что пошлины такого масштаба введены не будут.

"Для этого нужно две вещи: единство в Европейском союзе и хорошие каналы коммуникации с американским президентом", — добавил канцлер.

На вопрос, поддерживает ли Германия ответные пошлины против США, Мерц ответил: "Да, но не раньше 1 августа".

Немецкий чиновник рассказал, что он подробно обсуждал этот вопрос в выходные с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, в пятницу он имел телефонный разговор с Трампом.

"Мы хотим использовать это время, эти две с половиной недели до августа, чтобы найти решение. Я действительно настроен на это", — подытожил Фридрих Мерц.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-13/merz-says-30-us-tariffs-would-hit-german-industry-to-core
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