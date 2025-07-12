Диалога не получается: из-за чего Фон дер Ляйен резко пригрозила США

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз может решиться на контрмеры против США в случае провала переговоров о торговле. Такое заявление она сделала на своей странице в соцсети X.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Мы продолжим работу над достижением соглашения до 1 августа", — написала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что 30-процентная пошлина на экспорт товаров из Евросоюза, которую собираются ввести США, нанесет ущерб предприятиям и потребителям по обе стороны Атлантики. Она заверила, что ЕС готов действовать, если переговоры с Вашингтоном провалятся.

"В то же время мы готовы защищать интересы ЕС на основе соразмерных контрмер", — добавила фон дер Ляйен.

Стоит отметить, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон вводит 30-процентную пошлину на товары из Европейского Союза и Мексики. Она вступит в силу с 1 августа, если стороны не смогут договориться о более выгодных условиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — США объявили о новых торговых ограничениях. Лидер страны Дональд Трамп, в частности, ввел 35% пошлины для Канады.

Дональд Трамп отметил, что в следующем месяце Соединенные Штаты введут 35% пошлину на импорт из Канады. В своем заявлении Трамп сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка вступит в силу 1 августа и будет еще повышена, если Канада примет ответные меры.

Между тем Карни уже заверил, что его правительство и в дальнейшем будет защищать канадских работников и бизнес во время переговоров с США.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп объявил о планах пошлины 50% для крупнейшего союзника Украины.



