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Диалога не получается: из-за чего Фон дер Ляйен резко пригрозила США

Фон дер Ляйен пригрозила США контрмерами ЕС в случае провала переговоров о торговле

12 июля 2025, 18:41
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Кравцев Сергей

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз может решиться на контрмеры против США в случае провала переговоров о торговле. Такое заявление она сделала на своей странице в соцсети X.

Диалога не получается: из-за чего Фон дер Ляйен резко пригрозила США

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Мы продолжим работу над достижением соглашения до 1 августа", — написала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что 30-процентная пошлина на экспорт товаров из Евросоюза, которую собираются ввести США, нанесет ущерб предприятиям и потребителям по обе стороны Атлантики. Она заверила, что ЕС готов действовать, если переговоры с Вашингтоном провалятся.

"В то же время мы готовы защищать интересы ЕС на основе соразмерных контрмер", — добавила фон дер Ляйен.

Стоит отметить, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон вводит 30-процентную пошлину на товары из Европейского Союза и Мексики. Она вступит в силу с 1 августа, если стороны не смогут договориться о более выгодных условиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — США объявили о новых торговых ограничениях. Лидер страны Дональд Трамп, в частности, ввел 35% пошлины для Канады. 

Дональд Трамп отметил, что в следующем месяце Соединенные Штаты введут 35% пошлину на импорт из Канады. В своем заявлении Трамп сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка вступит в силу 1 августа и будет еще повышена, если Канада примет ответные меры. 

Между тем Карни уже заверил, что его правительство и в дальнейшем будет защищать канадских работников и бизнес во время переговоров с США.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп объявил о планах пошлины 50% для крупнейшего союзника Украины.




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Источник: https://x.com/vonderleyen/status/1944032511929332201
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