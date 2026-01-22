logo

Мерц разложил все полочкам: Европа готовится к масштабной мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц разложил все полочкам: Европа готовится к масштабной мобилизации

Канцлер Германии призвал ЕС резко нарастить военные инвестиции на фоне неопределенности вокруг США и угроз со стороны России

22 января 2026, 13:56
Европейскому Союзу необходимо привлечь сотни миллиардов евро на укрепление обороны, в том числе за счет совместного финансирования и перепрофилирования уже существующих фондов. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в специальном обращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мерц разложил все полочкам: Европа готовится к масштабной мобилизации

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

По словам Мерца, Европа уже увеличила оборонные расходы, однако нынешнего уровня недостаточно для ответа на современные вызовы безопасности. Инвестиции, подчеркнул он, необходимо масштабировать в сжатые сроки. Отдельно канцлер заверил, что союзники готовы защитить Гренландию, Данию и северный фланг Европы от угроз, исходящих со стороны России.

Заявления прозвучали на фоне растущей тревоги в европейских столицах из-за позиции США. Ранее сообщалось, что страны ЕС должны быть готовы к сценарию, при котором им придется формировать собственный оборонный альянс в случае ослабления роли НАТО. Опасения усилились после сигналов из Вашингтона о возможном возобновлении диалога между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, включая перспективу договоренностей по Украине без участия Европы и Киева.

Трамп неоднократно критиковал европейские страны за недостаточные оборонные расходы и ставил под сомнение долгосрочную устойчивость НАТО. В ответ европейские лидеры активизировали координацию: советники по нацбезопасности десятков стран поддерживают постоянный контакт, а главы государств и правительств ЕС регулярно обмениваются сообщениями, вырабатывая общую позицию.

Тем временем администрация США настаивает на увеличении закупок вооружений у американских производителей и расширении энергетического сотрудничества. В окружении Трампа также дают понять, что Европа может избежать требования тратить до 5% ВВП на оборону, если углубит военную интеграцию с США и нарастит инвестиции в американскую экономику.

