logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Мерц розклав усе по поличках: Європа готується до масштабної мобілізації
commentss НОВИНИ Всі новини

Мерц розклав усе по поличках: Європа готується до масштабної мобілізації

Канцлер Німеччини закликав ЄС різко наростити військові інвестиції на тлі невизначеності навколо США та загроз з боку Росії

22 січня 2026, 13:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейському Союзу необхідно залучити сотні мільярдів євро на зміцнення оборони, зокрема за рахунок спільного фінансування та перепрофілювання вже існуючих фондів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у спеціальному зверненні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Мерц розклав усе по поличках: Європа готується до масштабної мобілізації

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

За словами Мерця, Європа вже збільшила оборонні витрати, проте нинішнього рівня недостатньо для відповіді на сучасні безпекові виклики. Інвестиції, наголосив він, необхідно масштабувати у стислий термін. Окремо канцлер запевнив, що союзники готові захистити Гренландію, Данію та північний фланг Європи від погроз, які виникають з боку Росії.

Заяви прозвучали на тлі тривоги, що зростає, в європейських столицях через позицію США. Раніше повідомлялося, що країни ЄС мають бути готовими до сценарію, за якого їм доведеться формувати власний оборонний альянс у разі ослаблення ролі НАТО. Побоювання посилилися після сигналів з Вашингтона про можливе поновлення діалогу між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, включаючи перспективу домовленостей щодо України без участі Європи та Києва.

Трамп неодноразово критикував європейські країни за недостатні оборонні витрати та ставив під сумнів довгострокову стійкість НАТО. У відповідь європейські лідери активізували координацію: радники з національної безпеки десятків країн підтримують постійний контакт, а глави держав та урядів ЄС регулярно обмінюються повідомленнями, виробляючи спільну позицію.

Тим часом адміністрація США наполягає на збільшенні закупівель озброєнь у американських виробників та розширенні енергетичної співпраці. В оточенні Трампа також дають зрозуміти, що Європа може уникнути вимоги витрачати до 5% ВВП на оборону, якщо поглибить військову інтеграцію зі США та наростить інвестиції в американську економіку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — переговорний процес щодо України піде на нове коло: що зараз запропонує Путін.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини