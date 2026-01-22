Мерц розклав усе по поличках: Європа готується до масштабної мобілізації

Європейському Союзу необхідно залучити сотні мільярдів євро на зміцнення оборони, зокрема за рахунок спільного фінансування та перепрофілювання вже існуючих фондів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у спеціальному зверненні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

За словами Мерця, Європа вже збільшила оборонні витрати, проте нинішнього рівня недостатньо для відповіді на сучасні безпекові виклики. Інвестиції, наголосив він, необхідно масштабувати у стислий термін. Окремо канцлер запевнив, що союзники готові захистити Гренландію, Данію та північний фланг Європи від погроз, які виникають з боку Росії.

Заяви прозвучали на тлі тривоги, що зростає, в європейських столицях через позицію США. Раніше повідомлялося, що країни ЄС мають бути готовими до сценарію, за якого їм доведеться формувати власний оборонний альянс у разі ослаблення ролі НАТО. Побоювання посилилися після сигналів з Вашингтона про можливе поновлення діалогу між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, включаючи перспективу домовленостей щодо України без участі Європи та Києва.

Трамп неодноразово критикував європейські країни за недостатні оборонні витрати та ставив під сумнів довгострокову стійкість НАТО. У відповідь європейські лідери активізували координацію: радники з національної безпеки десятків країн підтримують постійний контакт, а глави держав та урядів ЄС регулярно обмінюються повідомленнями, виробляючи спільну позицію.

Тим часом адміністрація США наполягає на збільшенні закупівель озброєнь у американських виробників та розширенні енергетичної співпраці. В оточенні Трампа також дають зрозуміти, що Європа може уникнути вимоги витрачати до 5% ВВП на оборону, якщо поглибить військову інтеграцію зі США та наростить інвестиції в американську економіку.

