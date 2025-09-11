Мерц сделал обреченное заявление: что показала атака РФ на Польшу

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало сознательной провокацией Кремля. Противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы, чтобы предотвратить массовое нарушение границы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает "Politico".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Немецкий канцлер отметил, инцидент стал очередным этапом в ряде провокаций России, которые в течение месяцев фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Он подчеркнул, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы.

Канцлер поддержал оценку премьер-министра Польши Дональда Туска об умышленности вторжения и отверг заявления Кремля о "несчастном случае" или "стечении обстоятельств".

Особое внимание Мерц уделил состоянию системы противовоздушной обороны. По его словам, этот инцидент показал, что противовоздушная оборона НАТО в Европе требует значительной доработки.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была бы, чтобы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши", – сказал Мерц.

По его мнению, после произошедшего союзникам есть о чем задуматься, должна состояться серьезная дискуссия как внутри НАТО, так и в Европейском Союзе.

"Мы есть и будем решительно настроены значительно усилить боеготовность и обороноспособность европейской части НАТО", – добавил Фридрих Мерц.

