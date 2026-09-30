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Мерц сделал жесткое заявление после встречи с Лавровым: чего ждать от России

Канцлер Германии считает реакцию Москвы на недавние переговоры глав МИД показательным сигналом и обещает сохранить поддержку Киева

30 сентября 2026, 07:17
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Москва пока не демонстрирует готовности к серьезным переговорам о завершении войны в Украине. По его словам, такой вывод в Берлине сделали после оценки российской стороной недавней встречи министров иностранных дел Германии и России.

Мерц сделал жесткое заявление после встречи с Лавровым: чего ждать от России

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Речь идет о переговорах Йоханна Вадефуля и Сергея Лаврова, которые состоялись 26 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Это была первая двусторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

"Последующая оценка этой встречи Россией показала, что Россия явно совершенно не заинтересована в серьезных переговорах в настоящее время", — заявил Мерц.

По словам немецкого канцлера, Берлин продолжит дипломатические усилия и одновременно намерен сохранять поддержку Украины. Причем речь, подчеркнул он, идет не только о военной помощи.

Мерц перечислил несколько направлений, по которым Германия намерена продолжать поддержку Киева: военное, политическое, финансовое и экономическое. Таким образом, в Берлине связывают дальнейшую помощь Украине с отсутствием, по оценке правительства Германии, реальной готовности Москвы перейти к серьезному переговорному процессу.

Позиция Кремля при этом остается иной. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что условий для перехода к мирному переговорному процессу пока нет, хотя Москва, по его словам, сохраняет открытость к диалогу.

После встречи с Вадефулем Лавров также заявил, что Москва намерена добиваться заявленных ею целей в Украине.

Таким образом, дипломатический контакт между Берлином и Москвой состоялся, однако публичные оценки его результатов демонстрируют сохраняющийся глубокий разрыв между сторонами.

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Источник: https://www.n-tv.de/politik/22-15-Russische-Gleitbomben-treffen-Sumy-zwei-Tote-id30859357.html
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