Мерц внезапно пожелал скорейшего вступления Украины в ЕС: какое предложение озвучил

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил новый подход к будущему членству Украины в Европейском Союзе, предусматривающий введение промежуточного статуса "ассоциированного члена" к моменту полноправного вступления государства в ЕС.

Целью этой инициативы является частично ответить на запрос Киева об ускорении евроинтеграционного процесса, поскольку стандартная процедура вступления обычно является длительной и сложной. Свои предложения немецкий канцлер изложил в письме руководителям стран ЕС, о чем сообщает издание Spiegel со ссылкой на дипломатические источники.

Мерц подчеркнул, что Европейскому Союзу необходимо придать новый импульс для расширения, который касался не только Украины, но и государств Западных Балкан и Молдовы. По его мнению, расширение ЕС является важнейшим элементом современной геополитики и укрепления безопасности в регионе.

Отдельно канцлер подчеркнул, что Украина находится в уникальных условиях из-за полномасштабной войны, но в то же время демонстрирует заметный прогресс в выполнении требований переговорного процесса с ЕС.

Предлагаемый специальный статус предполагает расширенные возможности по сравнению с обычным статусом страны-кандидата. В частности, Украина могла бы участвовать в работе институтов ЕС, включая Европейский совет и Совет Евросоюза, а также присоединяться к деятельности Еврокомиссии и Европарламента без права голоса.

Помимо политической составляющей инициатива предусматривает постепенную интеграцию Украины в бюджет ЕС, а также привлечение к работе Суда Европейского Союза через специальные механизмы участия. Отдельным элементом является распространение в Украине положений о взаимной обороне и помощи, что должно усилить ее гарантии безопасности.

