Мерц раптово забажав швидкого вступу України у ЄС: яку пропозицію озвучив

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував новий підхід до майбутнього членства України в Європейському Союзі, який передбачає запровадження проміжного статусу "асоційованого члена" до моменту повноправного вступу держави до ЄС.

Ця ініціатива має на меті частково відповісти на запит Києва щодо прискорення євроінтеграційного процесу, оскільки стандартна процедура вступу зазвичай є тривалою та складною. Свої пропозиції німецький канцлер виклав у листі до керівників країн ЄС, про що повідомляє видання Spiegel із посиланням на дипломатичні джерела.

Мерц наголосив, що Європейському Союзу необхідно надати новий імпульс для розширення, який би стосувався не лише України, а й держав Західних Балкан та Молдови. На його думку, розширення ЄС є важливим елементом сучасної геополітики та зміцнення безпеки в регіоні.

Окремо канцлер підкреслив, що Україна перебуває в унікальних умовах через повномасштабну війну, але водночас демонструє помітний прогрес у виконанні вимог переговорного процесу з ЄС.

Запропонований спеціальний статус передбачає розширені можливості порівняно зі звичайним статусом країни-кандидата. Зокрема, Україна могла б брати участь у роботі інституцій ЄС, включно з Європейською радою та Радою Євросоюзу, а також долучатися до діяльності Єврокомісії та Європарламенту без права голосу.

Крім політичної складової, ініціатива передбачає поступову інтеграцію України до бюджету ЄС, а також залучення до роботи Суду Європейського Союзу через спеціальні механізми участі. Окремим елементом є поширення на Україну положень про взаємну оборону та допомогу, що має посилити її безпекові гарантії.

