Мерц внезапно заговорил о необходимости ослабить санкции против "Роснефти": что произошло

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что для "Роснефти" будет сделано исключение из новых санкций США. Речь идет о немецком бизнесе российской компании, находящейся под управлением немецкого государства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "DW".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Мы обсудим это (исключение из санкций США — ред.) с американцами", — заявил Фридрих Мерц.

Также сообщалось, что правительство Германии пытается защитить немецкие дочерние фирмы "Роснефти" от новых санкций США. По этим данным, в ряде банков уже проинформировали, что американские санкции могут помешать им вести дела с "дочками" российской нефтяной компании в Германии.

В министерстве экономики и энергетики Германии сообщили, что санкции США не должны коснуться немецкого бизнеса "Роснефти", поскольку они находятся под государственным управлением.

Поясняется, что речь идет о двух немецких фирмах: Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году власти Германии лишили "Роснефть" контроля над ними и перевели их под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям.

Право собственности сохранилось за "Роснефтью". В сентябре 2025 года доверительное управление Rosneft Deutschland было продлено еще на год.

На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных немецких НПЗ: PCK Schwedt в городе Шведт, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае.

