Трампу предложили три варианта санкций против РФ: какой он выбрал

Президент США Дональд Трамп окончательно дошел до точки кипения в отношении российского диктатора Владимира Путина. Тем не менее, если многим кажется, что Трамп решил действовать слишком жестко, то это не совсем так. На самом деле американский лидер выбрал не самый жесткий вариант санкций, поскольку все еще хочет сделки с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на двух чиновников, СМИ отмечает, что терпение президента в конце концов закончилось после того, как он пришел к выводу, что Путин тянет время. Так, спустя несколько часов после того, как Трамп отменил запланированный саммит с Путиным в Будапеште, Россия нанесла новые удары по Украине, поразив несколько зданий, включая детский сад.

"Трамп не стал напрямую комментировать удары, но, по словам представителей администрации, был возмущен подобной агрессией, даже в те моменты, когда, по его мнению, он добился прогресса с Путиным", — отмечается в статье.

Пакеты санкций США против российской нефтяной отрасли были разработаны и готовы к применению в течение нескольких месяцев на случай, если Трамп решит действовать

"Трампу были представлены три плана санкций: жёсткий вариант, направленный непосредственно на российскую промышленность и высокопоставленных российских руководителей; средний вариант, направленный на российскую энергетическую отрасль; и более мягкий вариант, включающий более ограниченные санкции. Трамп выбрал средний вариант" – говорится в материале.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп ясно дал понять, что пора положить конец войне, добавив, что он продолжит искать мирное разрешение конфликта.

В о же время у Трампа есть и другие инструменты для усиления давления на Путина, но он пока ими не воспользовался.

