Мерц всех удивил: что произошло с поставками оружия Украине из Германии в 2025 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц всех удивил: что произошло с поставками оружия Украине из Германии в 2025 году

Германия в 2025 году существенно снизила объемы лицензий на экспорт вооружения в Украину

29 декабря 2025, 15:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Количество лицензий на экспорт вооружений из Германии в 2025 году существенно сократилось после двух рекордных лет. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на ответ Федерального министерства экономики и энергетики по запросу Левой партии.

Мерц всех удивил: что произошло с поставками оружия Украине из Германии в 2025 году

Поставки оружия Украине. Фото: из открытых источников

Согласно официальным данным, с 1 января по 8 декабря 2025 года правительство Германии одобрило экспорт оружия и другого военного оборудования на сумму 8,40 млрд евро. Для сравнения, в 2024 году объем выданных лицензий достиг рекордных 13,33 млрд. евро, а в 2023 году – 12,15 млрд. евро.

Как сообщает агентство dpa, в письме государственного секретаря Томаса Штеффена говорится о резком сокращении экспорта вооружений в Украину. В 2025 году этот показатель составлял 1,14 млрд евро, тогда как годом ранее он достигал 8,15 млрд евро. В министерстве объяснили, что нынешняя поддержка Украины частично базируется на разрешениях, выданных ранее, а также на финансировании долгосрочных проектов, не всегда предполагающих немедленное оформление экспортных лицензий.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что не все формы военной помощи нуждаются в лицензировании, и такая практика применялась и в предыдущие годы. Кроме того, Украина все активнее инвестирует в собственное производство вооружений.

После смены правительства подробный перечень поставок оружия Украине больше не обнародуется. Новый кабинет ХДС/ХСС и СДПГ объясняет это соображениями безопасности, чтобы у России не было доступа к информации об объемах военной поддержки Киева.

При действующем правительстве экспортные лицензии в целом были выданы на сумму 5,39 млрд евро. Среди стран-импортеров после Норвегии Турция заняла второе место, опередив Украину. Это стало самым высоким показателем для Анкары с 1999 года и вновь вызвало дискуссии из-за ситуации с правами человека и внешней политики турецких властей.

