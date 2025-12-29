Мерц всіх здивував: що відбулося з поставками зброї Україні з Німеччини у 2025 році

Кількість ліцензій на експорт озброєнь з Німеччини у 2025 році суттєво скоротилася після двох рекордних років поспіль. Про це повідомляє німецький журнал Spiegel з посиланням на відповідь Федерального міністерства економіки та енергетики на запит Лівої партії.

Постачання зброї Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з офіційними даними, з 1 січня по 8 грудня 2025 року уряд Німеччини схвалив експорт зброї та іншого військового обладнання на суму 8,40 млрд євро. Для порівняння, у 2024 році обсяг виданих ліцензій сягнув рекордних 13,33 млрд євро, а у 2023 році – 12,15 млрд євро.

Як повідомляє агентство dpa, у листі державного секретаря Томаса Штеффена йдеться про різке скорочення експорту озброєнь до України. У 2025 році цей показник становив 1,14 млрд євро, тоді як роком раніше він досягав 8,15 млрд євро. У міністерстві пояснили, що нинішня підтримка України частково базується на дозволах, виданих раніше, а також на фінансуванні довгострокових проєктів, які не завжди передбачають негайне оформлення експортних ліцензій.

Водночас у відомстві наголосили, що не всі форми військової допомоги потребують ліцензування, і така практика застосовувалася й у попередні роки. Крім того, Україна дедалі активніше інвестує у власне виробництво озброєнь.

Після зміни уряду детальний перелік поставок зброї Україні більше не оприлюднюється. Новий кабінет ХДС/ХСС і СДПН пояснює це міркуваннями безпеки, щоб Росія не мала доступу до інформації про обсяги військової підтримки Києва.

За чинного уряду експортні ліцензії загалом були видані на суму 5,39 млрд євро. Серед країн-імпортерів після Норвегії Туреччина посіла друге місце, випередивши Україну. Це стало найвищим показником для Анкари з 1999 року та знову викликало дискусії через ситуацію з правами людини та зовнішню політику турецької влади.

