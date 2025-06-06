Мерц выдал все, как есть: что заявил после встречи с Трампом в Белом доме

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Канцлер Германии Фридрих Мерц положительно оценил свой первый визит к президенту США Дональду Трампу.
Трамп и Мерц. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, 5 июня Фридрих Мерц провел продолжительную встречу с Дональдом Трампом в США. У двух лидеров состоялся диалог в Белом доме, который немецкий канцлер считает позитивным.
Фридрих Мерц заявил, что возвращается домой с ощущением, "что у нас есть разумная основа для переговоров между американским президентом и немецким канцлером".
Кроме того, по его мнению, Трамп серьезно заинтересован в достижении соглашения между США и Европейским Союзом по тарифам.
Читайте также на портале "Комментарии" — на брифинге в Белом доме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Дональд Трамп – именно та фигура, которая способна остановить войну в Украине, влияя непосредственно на Россию. По его словам, и он, и Трамп соглашаются в том, что война "ужасающая" и ее нужно завершить как можно скорее.
Мерц довольно откровенно похвалил американского президента, пытаясь направить его политическую волю в сторону более активного давления на Кремль. "Трамп — ключевая фигура в глобальной политике, которая реально может оказывать давление на Россию. Мы не имеем права медлить. После трех с половиной лет этого ужаса пора что-то изменить", — сказал он.
Также издание "Комментарии" сообщало – Мерц выдал "самый сильный и лучший ответ" Вэнсу на его критику Европы.
Новости