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Мерц выдал все, как есть: что заявил после встречи с Трампом в Белом доме

Мерц доволен встречей с Трампом в Белом доме

сегодня, 08:20 comments3527
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц положительно оценил свой первый визит к президенту США Дональду Трампу.

Мерц выдал все, как есть: что заявил после встречи с Трампом в Белом доме

Трамп и Мерц. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, 5 июня Фридрих Мерц провел продолжительную встречу с Дональдом Трампом в США. У двух лидеров состоялся диалог в Белом доме, который немецкий канцлер считает позитивным.

"Мы заложили основу для очень хороших личных, а также политически продуктивных переговоров", – сказал канцлер Германии.

Фридрих Мерц заявил, что возвращается домой с ощущением, "что у нас есть разумная основа для переговоров между американским президентом и немецким канцлером".

Кроме того, по его мнению, Трамп серьезно заинтересован в достижении соглашения между США и Европейским Союзом по тарифам.

"Такой вывод я сделал после наших совместных переговоров. Он действительно готов достичь соглашения о торговле", – добавил немецкий канцлер.

Читайте также на портале "Комментарии" — на брифинге в Белом доме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Дональд Трамп – именно та фигура, которая способна остановить войну в Украине, влияя непосредственно на Россию. По его словам, и он, и Трамп соглашаются в том, что война "ужасающая" и ее нужно завершить как можно скорее.

Мерц довольно откровенно похвалил американского президента, пытаясь направить его политическую волю в сторону более активного давления на Кремль. "Трамп — ключевая фигура в глобальной политике, которая реально может оказывать давление на Россию. Мы не имеем права медлить. После трех с половиной лет этого ужаса пора что-то изменить", — сказал он.

Также издание "Комментарии" сообщало – Мерц выдал "самый сильный и лучший ответ" Вэнсу на его критику Европы.




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Источник: https://www.tagesschau.de/
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