Мерц заявил о хороших новостях для Украины после саммита на Аляске

США готовы не быть в стороне, а принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц на следующий день после саммита на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

"И хорошая новость заключается в том, что Америка готова принять участие в таких гарантиях безопасности и не оставляет это только европейцам", — заявил немецкого правительства.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с американским лидером в понедельник в Вашингтоне, после чего должна состояться трехсторонняя встреча между Путиным, Трампом и Зеленским, чтобы достичь мирного соглашения.

По словам Фридриха Мерца, если удастся достичь мирного соглашения, это будет настоящим успехом, ведь оно намного ценнее, чем перемирие.

Мерц считает, что Трамп дал понять, что РФ, скорее всего, готова к проведению переговоров на основе линии фронта конфликта, а не границ украинских областей, на которые она претендует.

"Это огромная разница, потому что Россия претендует на территории, которые она еще не оккупировала", — подчеркнул канцлер.

Также политик высказал убеждение, что не считает, что Владимир Зеленский будет иметь такие же трудности, как в феврале, когда два лидера поспорили перед мировыми СМИ в Белом доме.

