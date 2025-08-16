logo

Главная Новости Мир Великобритания Стармер удивил заявлением о завершении войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стармер удивил заявлением о завершении войны в Украине

Глава британского правительства Кир Стармер считает, что Дональд Трамп приблизил всех к завершению войны в Украине как никогда раньше

16 августа 2025, 14:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Усилия президента США Дональда Трампа во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает "Sky News".

Стармер удивил заявлением о завершении войны в Украине

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

"Его лидерство в стремлении прекратить убийства следует похвалить. Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к завершению незаконной войны России в Украине", — говорится в заявлении британского премьера.

Стармер отметил, что дальнейшие переговоры должны состояться уже при участии президента Владимира Зеленского, поскольку "путь к миру в Украине не может быть определен без него".

Глава британского правительства также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны Европы и США будут иметь ключевое значение для сдерживания российской агрессии.

По его словам, союзники будут продолжать давить на Москву новыми санкциями, "пока он (ред. — Путин) не прекратит свое варварское нападение".

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.

Европейские лидеры акцентировали, что готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы. В то же время подчеркивается, что Украина должна иметь понятные гарантии безопасности для надежной защиты своего суверенитета и территориальной целостности. 

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция добровольцев готова играть активную роль. Вооружённые силы Украины и её сотрудничество с третьими странами не должны подвергаться никаким ограничениям. Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и НАТО", — говорится в заявлении.



