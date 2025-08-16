Стармер удивил заявлением о завершении войны в Украине

Усилия президента США Дональда Трампа во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает "Sky News".

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

"Его лидерство в стремлении прекратить убийства следует похвалить. Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к завершению незаконной войны России в Украине", — говорится в заявлении британского премьера.

Стармер отметил, что дальнейшие переговоры должны состояться уже при участии президента Владимира Зеленского, поскольку "путь к миру в Украине не может быть определен без него".

Глава британского правительства также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны Европы и США будут иметь ключевое значение для сдерживания российской агрессии.

По его словам, союзники будут продолжать давить на Москву новыми санкциями, "пока он (ред. — Путин) не прекратит свое варварское нападение".

Европейские лидеры акцентировали, что готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы. В то же время подчеркивается, что Украина должна иметь понятные гарантии безопасности для надежной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция добровольцев готова играть активную роль. Вооружённые силы Украины и её сотрудничество с третьими странами не должны подвергаться никаким ограничениям. Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и НАТО", — говорится в заявлении.