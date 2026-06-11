Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем выступлении в Бундестаге 11 июня выразил мнение, что Украина в перспективе может стать полноценным членом Европейского Союза, сообщает DW. По его словам, ведя оборонную борьбу против российской агрессии Украина защищает не только собственную территорию, но и безопасность и свободу всей Европы.

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"Украина – неотъемлемая часть Европы. В долгосрочной перспективе она интегрируется в ЕС", – отметил Мерц.

Канцлер также объяснил свою инициативу по так называемому "ассоциированному членству" Украины. Это предполагает регулярное участие украинских представителей в заседаниях Евросовета и встречах министров разных профилей. Кроме того, украинский комиссар без права голоса мог представлять Киев в Брюсселе, становясь символом присутствия Украины в европейских структурах. Мерц подчеркнул, что такая позиция отвечает как желаниям украинцев, так и стремлениям Европы.

Во время выступления, когда канцлер вспомнил более четырех лет борьбы Украины за собственную свободу, некоторые депутаты смеялись. Мерц жестко отреагировал на эту ситуацию, обратившись к представителям ультраправой партии Альтернатива для Германии. Он подчеркнул, что смех над страданиями украинского народа символичен и обидчив, особенно учитывая поездки некоторых депутатов в Москву на торжественные мероприятия. Его слова вызвали аплодисменты в зале.

Канцлер также отметил, что мир в российско-украинской войне возможен только из-за переговоров с участием Украины, России, США и Европейского Союза. Такой подход, по его мнению, обеспечит справедливое и стабильное урегулирование конфликта.

"Комментарии" уже писали , что российские обстрелы черноморской портовой инфраструктуры Украины уже нанесли значительные потери для экспортной системы государства и могут в перспективе резко сократить объемы внешних поставок. Прежде всего, это касается аграрной продукции, которая является главным источником валютных поступлений в условиях войны.