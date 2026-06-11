logo_ukra

BTC/USD

62988

ETH/USD

1652.02

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.84

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Мерц жорстко накинувся на Україну через її головне прагнення: озвучено різку заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Мерц жорстко накинувся на Україну через її головне прагнення: озвучено різку заяву

Канцлер ФРН також відстоював власну концепцію “асоційованого членства” для України

11 червня 2026, 16:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму виступі в Бундестазі 11 червня висловив думку, що Україна в перспективі може стати повноцінним членом Європейського Союзу, повідомляє DW. За його словами, ведучи оборонну боротьбу проти російської агресії, Україна захищає не лише власну територію, а й безпеку та свободу всієї Європи.

Мерц жорстко накинувся на Україну через її головне прагнення: озвучено різку заяву

Фото: з відкритих джерел

"Україна – невід’ємна частина Європи. У довгостроковій перспективі вона інтегрується до ЄС”, – зазначив Мерц. 

Канцлер також пояснив свою ініціативу щодо так званого “асоційованого членства” України. Це передбачає регулярну участь українських представників у засіданнях Євроради та зустрічах міністрів різних профілів. Крім того, український комісар без права голосу міг би представляти Київ у Брюсселі, стаючи символом присутності України у європейських структурах. Мерц наголосив, що така позиція відповідає як бажанням українців, так і прагненням Європи.

Під час виступу, коли канцлер згадав про понад чотири роки боротьби України за власну свободу, деякі депутати сміялися. Мерц жорстко відреагував на цю ситуацію, звернувшись до представників ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини”. Він підкреслив, що сміх над стражданнями українського народу є символічним і образливим, особливо з огляду на поїздки деяких депутатів до Москви на урочисті заходи. Його слова викликали оплески у залі.

Канцлер також відзначив, що мир у російсько-українській війні можливий лише через переговори за участю України, Росії, США та Європейського Союзу. Такий підхід, на його переконання, забезпечить справедливе і стабільне врегулювання конфлікту.

"Коментарі" вже писали, що російські обстріли чорноморської портової інфраструктури України вже спричинили значні втрати для експортної системи держави та можуть у перспективі різко скоротити обсяги зовнішніх поставок. Насамперед це стосується аграрної продукції, яка є головним джерелом валютних надходжень в умовах війни.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини