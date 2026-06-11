Мерц жорстко накинувся на Україну через її головне прагнення: озвучено різку заяву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму виступі в Бундестазі 11 червня висловив думку, що Україна в перспективі може стати повноцінним членом Європейського Союзу, повідомляє DW. За його словами, ведучи оборонну боротьбу проти російської агресії, Україна захищає не лише власну територію, а й безпеку та свободу всієї Європи.

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"Україна – невід’ємна частина Європи. У довгостроковій перспективі вона інтегрується до ЄС”, – зазначив Мерц.

Канцлер також пояснив свою ініціативу щодо так званого “асоційованого членства” України. Це передбачає регулярну участь українських представників у засіданнях Євроради та зустрічах міністрів різних профілів. Крім того, український комісар без права голосу міг би представляти Київ у Брюсселі, стаючи символом присутності України у європейських структурах. Мерц наголосив, що така позиція відповідає як бажанням українців, так і прагненням Європи.

Під час виступу, коли канцлер згадав про понад чотири роки боротьби України за власну свободу, деякі депутати сміялися. Мерц жорстко відреагував на цю ситуацію, звернувшись до представників ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини”. Він підкреслив, що сміх над стражданнями українського народу є символічним і образливим, особливо з огляду на поїздки деяких депутатів до Москви на урочисті заходи. Його слова викликали оплески у залі.

Канцлер також відзначив, що мир у російсько-українській війні можливий лише через переговори за участю України, Росії, США та Європейського Союзу. Такий підхід, на його переконання, забезпечить справедливе і стабільне врегулювання конфлікту.

"Коментарі" вже писали, що російські обстріли чорноморської портової інфраструктури України вже спричинили значні втрати для експортної системи держави та можуть у перспективі різко скоротити обсяги зовнішніх поставок. Насамперед це стосується аграрної продукції, яка є головним джерелом валютних надходжень в умовах війни.