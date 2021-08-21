Меркель едет в Украину: чего ждать от этого визита

В воскресенье, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину. Чего ждать от этого визита, учитывая, что 20 августа Меркель побывала в РФ, где встретилась с Путиным?

Ангела Меркель (фото из открытых источников)

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко акцентирует: следует исходить из того, что это финальное турне Меркель как политика. И она подводит черту не под этим годом, не под Северным потоком-2, не под Минскими соглашениями, а под всей своей многолетней эрой правления.

"Ей бы хотелось уйти красиво, сделать что-то максимально полезное с точки зрения нормандского формата, регулирования, климатобезопасности в целом в Европе. Но та же вчерашняя ее встреча с Путиным еще раз доказывает, что никаких уступок кремлевский режим делать не будет. Он хочет и далее давить на Украину, в том числе используя для этого визит Меркель, – подчеркивает эксперт. – Путин вчера заявил, что Украина якобы подрывает Минский процесс. На что Меркель парировала, говоря о нарушениях со стороны РФ. То есть – полярные позиции. А потому не думаю, что Меркель будет делать ярко выраженные шаги, чтобы реализовать давление на Украину, как хочет Путин".

По мнению Валерия Кравченко, "Минску" явно нужна перезагрузка, но новые подходы, скорее всего, будут формировать уже новое правительство Германии.

"Я не ожидаю многого от визита Меркель в Украину. Более того – считаю негативным сигналом ее не участие в Крымской платформе, которая стартует на следующий день после визита канцлера. Что касается Северного потока-2 – тут всё уже решено. А возможное сохранение транзита через Украину после 2024 – некая утешительная конфета, которую нам готовы бросить. Я не уверен, что нам следует говорить о некой компенсации. Это очень слабая позиция", – поясняет эксперт.

Он считает, что на примере Крымской платформы мы четко видим, кто нам реально друг, а кто поддерживать нас лишь на словах.

"И позиции Германии тут показательна, – считает Валерий Кравченко. – Как и в ситуации с Северным потоком-2, который вредит нашей стране. На 30-м году независимости Украине пора научиться себя правильно позиционировать. Нельзя быть одинаково вежливым со всеми. Следует знать себе цену, а также цену истинных союзников. В случае с ФРГ как с "союзником" четко видно, что Украиной жертвуют во благо германскому бизнесу. И это большой удар по международному праву, по системе либерального миропорядка".

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник не видит условий и платформы для позитивного исхода переговоров между официальными Киевом и Берлином.

"Германия хочет достроить Северный поток-2. Может ли Украина этому помешать? Нет. Меркель хочет имплементации Минских соглашений в украинское законодательство. Может ли она принудить к этому Зеленского? Ни коим образом! С 2015 года другие представители нормандской четверки ожидают от Украины имплементации определенных положений в национальное законодательство. В том числе в части де факто предоставления ОРДЛО автономии. Украина не могла на этой пойти и в лучшие времена, не говоря уже о нынешних", — отмечает политолог.

По его мнению, визит Меркель в Киев имеет сугубо символическое значение. А именно – показать, что Европа не равнодушна к Украине, заверить, что через нашу территорию продолжится транзит российского газа и после запуска СП-2. И пояснить, что никаких компенсаторов после этого мы не получим.

"А все рассказы о макроэкономических программах помощи Украине – лишь разговоры, которые если и будут воплощены в жизнь, никак не будут связаны с запуском СП-2", – считает Николай Мельник.

Напомним, накануне своего приезда в Украину для встречи с Владимиром Зеленским немецкий канцлер Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. По информации российских СМИ, круг вопросов, которых коснулись политики, был весьма обширным, о чем свидетельствует протяжность беседы — около трех часов.

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