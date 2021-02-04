Меркель – на низком старте: что ждет отношения Германии и Украины после ее ухода

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Таисия Ерохина
Немецкий канцлер Ангела Меркель в этом году
покинет свой пост. Она уже не раз об этом говорила… Что ждёт отношения Германии
и Украины после ухода Меркель? "Комментарии" знают ответ.
Ангела Меркель. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт-международник, кандидат политических
наук Александр Мишин отмечает: "Эпоха Меркель, действительно, близится к концу.
И для Украины важно, чтобы ее преемники продолжили курс, дружественный для
Киева".
Речь, по словам эксперта, идет о поддержании
тесного и постоянного диалога наивысшего уровня по таким темам, как
противодействие российской агрессии, восстановление мира на Донбассе в рамках
работы Нормандского формата и устранение последствий боевых действий,
деоккупация Крымского полуострова.
"Из геополитических тем, конечно, в фокусе — будущее "Северного потока-2". Для Украины также всегда была важна немецкая поддержка в продвижении реформ, особенно в вопросах энергоэффективности, модернизации экономики, децентрализации", — подчеркивает Александр Мишин.
Какими будут решения немецкого руководства
после выборов в сентябре 2021 года, будет напрямую зависеть от параметров
коалиции в Бундестаге и текста коалиционного соглашения, уверен эксперт.
"На текущий момент времени партия Меркель ХДС (Христианско-демократический
союз)/ХСС (Христианско-социальный союз) остается лидером электоральных предпочтений
немцев. И ее популярность постепенно растет. Даже не смотря на то, что в высшем
партийном руководстве "Союза" были проблемы с политическим трансфертом. Сначала
Меркель должна была заместить Аннегрет Крамм-Карренбауэр, которая
благожелательно настроена к Украине. Но после политического кризиса в Тюрингии
она отказалась от лидерства в партии. В январе 2021 года новым лидером ХДС/ХСС
стал Армин Лашет, и он заявляет о преемственности курса Меркель по отношению к
Украине и поддержке её евроинтеграционных устремлений", — поясняет Александр
Мишин.
Наиболее интересный, по его словам, вопрос —
какой результат на выборах покажут еще две партии: СДПГ и Союз90/Зелёные.
Андрей Мишин поясняет: "Есть вероятность, что именно Зеленые могут войти в состав нового правительства. И это будет
существенно влиять на коалиционное соглашение. Программа данной партии
дружественна для Украины. Если они тоже получат власть, то для нас могут быть
дополнительные позитивные импульсы в укреплении двухсторонних отношений. Ведь
Зеленые осуждают политику российского вмешательства в разных регионах мира — и
выступают за восстановление территориальной целостности Украины".
Аналитик Фонда
общественной дипломатии Александра Решмедилова напоминает, что осенью 2021 года в Германии пройдут выборы в парламент.
"Исходя из заявления действующего канцлера ФРГ
Ангелы Меркель о том, что она не будет претендовать на новый срок, все пытаются
смоделировать, кто станет кандидатом от ХДС. Ясность появится лишь на съезде
партии, когда будет избран новый глава, — отмечает Александра Решмедилова. —
Пока новым председателем ХДС избрали Армина Лашета. Он получил чуть больше
половины голосов поддержки (521 голос из 1001). Он, скорее всего, продолжит
курс Меркель, так как славится своей осторожностью и не склонен к "резким
разворотам"… Поддержку свою он получил не сразу. Была конкурентная борьба".
Другими претендентами на пост главы ХДС были
заявлены экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц, а также председатель
комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген. В первом туре
голосования ни один из претендентов не получил большинства, был назначен второй
тур.
"Вопрос Украины относится к внешне
политическим вопросам, поэтому стоит наблюдать за действиями и заявлениями
Реттгена", — считает Александра Решмедилова.
Она подчеркивает, что популярность ХДС зависит
о того, как пройдет вакцинация, а также от решений по другим актуальным
вопросам.
"Меркель уже пошла на свежие санкции против
РФ. А значит "Северный Поток-2" ей финализировать не удастся. Так же как и
решить ситуацию на Донбассе, — отмечает аналитик. — На избирательный период в
Германии первую скрипку в принятии ключевых решений, по логике, займет Париж и
Макрон. Так же, как на период смены Олланда на Макрона локомотивом была
Меркель".
По мнению Александры Решмедиловой, резких
изменений в украино-немецких отношениях быть не должно. "Скорее приоритетность
украинских вопросов будет ниже, а доминировать будут внутри немецкие вопросы и
отношения с крупными геополитическими игроками", — резюмирует аналитик.
Напомним, Меркель
заявила, что вакцинироваться от коронавируса придется каждый год.
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