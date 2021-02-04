Меркель – на низком старте: что ждет отношения Германии и Украины после ее ухода

Немецкий канцлер Ангела Меркель в этом году покинет свой пост. Она уже не раз об этом говорила… Что ждёт отношения Германии и Украины после ухода Меркель? "Комментарии" знают ответ.

Ангела Меркель. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Эпоха Меркель, действительно, близится к концу"

Эксперт-международник, кандидат политических наук Александр Мишин отмечает: "Эпоха Меркель, действительно, близится к концу. И для Украины важно, чтобы ее преемники продолжили курс, дружественный для Киева".

Речь, по словам эксперта, идет о поддержании тесного и постоянного диалога наивысшего уровня по таким темам, как противодействие российской агрессии, восстановление мира на Донбассе в рамках работы Нормандского формата и устранение последствий боевых действий, деоккупация Крымского полуострова.

"Из геополитических тем, конечно, в фокусе — будущее "Северного потока-2". Для Украины также всегда была важна немецкая поддержка в продвижении реформ, особенно в вопросах энергоэффективности, модернизации экономики, децентрализации", — подчеркивает Александр Мишин.

Какими будут решения немецкого руководства после выборов в сентябре 2021 года, будет напрямую зависеть от параметров коалиции в Бундестаге и текста коалиционного соглашения, уверен эксперт.

"На текущий момент времени партия Меркель ХДС (Христианско-демократический союз)/ХСС (Христианско-социальный союз) остается лидером электоральных предпочтений немцев. И ее популярность постепенно растет. Даже не смотря на то, что в высшем партийном руководстве "Союза" были проблемы с политическим трансфертом. Сначала Меркель должна была заместить Аннегрет Крамм-Карренбауэр, которая благожелательно настроена к Украине. Но после политического кризиса в Тюрингии она отказалась от лидерства в партии. В январе 2021 года новым лидером ХДС/ХСС стал Армин Лашет, и он заявляет о преемственности курса Меркель по отношению к Украине и поддержке её евроинтеграционных устремлений", — поясняет Александр Мишин.

Наиболее интересный, по его словам, вопрос — какой результат на выборах покажут еще две партии: СДПГ и Союз90/Зелёные.

Андрей Мишин поясняет: "Есть вероятность, что именно Зеленые могут войти в состав нового правительства. И это будет существенно влиять на коалиционное соглашение. Программа данной партии дружественна для Украины. Если они тоже получат власть, то для нас могут быть дополнительные позитивные импульсы в укреплении двухсторонних отношений. Ведь Зеленые осуждают политику российского вмешательства в разных регионах мира — и выступают за восстановление территориальной целостности Украины".

" Резких изменений в украино-немецких отношениях быть не должно"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова напоминает, что осенью 2021 года в Германии пройдут выборы в парламент.

"Исходя из заявления действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она не будет претендовать на новый срок, все пытаются смоделировать, кто станет кандидатом от ХДС. Ясность появится лишь на съезде партии, когда будет избран новый глава, — отмечает Александра Решмедилова. — Пока новым председателем ХДС избрали Армина Лашета. Он получил чуть больше половины голосов поддержки (521 голос из 1001). Он, скорее всего, продолжит курс Меркель, так как славится своей осторожностью и не склонен к "резким разворотам"… Поддержку свою он получил не сразу. Была конкурентная борьба".

Другими претендентами на пост главы ХДС были заявлены экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц, а также председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген. В первом туре голосования ни один из претендентов не получил большинства, был назначен второй тур.

"Вопрос Украины относится к внешне политическим вопросам, поэтому стоит наблюдать за действиями и заявлениями Реттгена", — считает Александра Решмедилова.

Она подчеркивает, что популярность ХДС зависит о того, как пройдет вакцинация, а также от решений по другим актуальным вопросам.

"Меркель уже пошла на свежие санкции против РФ. А значит "Северный Поток-2" ей финализировать не удастся. Так же как и решить ситуацию на Донбассе, — отмечает аналитик. — На избирательный период в Германии первую скрипку в принятии ключевых решений, по логике, займет Париж и Макрон. Так же, как на период смены Олланда на Макрона локомотивом была Меркель".

По мнению Александры Решмедиловой, резких изменений в украино-немецких отношениях быть не должно. "Скорее приоритетность украинских вопросов будет ниже, а доминировать будут внутри немецкие вопросы и отношения с крупными геополитическими игроками", — резюмирует аналитик.

Напомним, Меркель заявила, что вакцинироваться от коронавируса придется каждый год.

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