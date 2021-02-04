Меркель намерена ответить на арест Навального новыми санкциями против РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении Германии ввести новые санкции против РФ. Такие меры связаны с показательным арестом Алексея Навального, который приговорен к 2,5 годам заключения в колонии.

Ангела Меркель (фото из открытых источников)

Об этом говорится в официальном сообщении представителя правительства Германии Штефана Зайберта.

"Вчерашний приговор в отношении Навального является скандальным и далек от правового поля. Мы в ЕС приняли меры уже в октябре прошлого года из-за отравления Навального" — говорится в заявлении.

Дальнейшие действия будут обсуждаться на уровне европейских партнеров. К новым санкциям уже призвали Польша и Чехия. Планируется, что санкции будут введены после совета лидеров ЕС по вопросу ареста Навального.

Напомним, Узник Кремля рассказал, в каких условиях он находится. По его словам, в небольшой камере, в которой он будет еще находиться месяц, есть окно и железная кровать. "Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс", – иронизирует оппозиционер.

Как считает российский оппозиционер, он не может больше мириться с "бессовестной ложью Путина и его друзей, погрязших в коррупции". Узник Кремля считает, что коррупция, ложь и беззаконие делают хуже, беднее и короче жизнь каждого человека, поэтому нельзя покорно это терпеть. Навальный добавил, что изо всех сил старается удержаться, несмотря на угрозы, попытку убийства и тюрьму.





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