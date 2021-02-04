logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

37617.56

ETH/USD

1652.99

LTC/USD

152.36

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Германия Меркель намерена ответить на арест Навального новыми санкциями против РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Меркель намерена ответить на арест Навального новыми санкциями против РФ

К новым санкциям против России уже призвали Польша и Чехия

сегодня, 03:55
Автор:

Ольга Чародий

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении Германии ввести новые санкции против РФ. Такие меры связаны с показательным арестом Алексея Навального, который приговорен к 2,5 годам заключения в колонии.

Меркель намерена ответить на арест Навального новыми санкциями против РФ

Ангела Меркель (фото из открытых источников)

Об этом говорится в официальном сообщении представителя правительства Германии Штефана Зайберта.

 "Вчерашний приговор в отношении Навального является скандальным и далек от правового поля. Мы в ЕС приняли меры уже в октябре прошлого года из-за отравления Навального" — говорится в заявлении.

 Дальнейшие действия будут обсуждаться на уровне европейских партнеров. К новым санкциям уже призвали Польша и Чехия. Планируется, что санкции будут введены после совета лидеров ЕС по вопросу ареста Навального.

Напомним, Узник Кремля рассказал, в каких условиях он находится. По его словам, в небольшой камере, в  которой он будет  еще находиться месяц, есть окно и железная кровать. "Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс", – иронизирует оппозиционер.

Как считает российский оппозиционер, он не может  больше мириться с  "бессовестной ложью Путина и его друзей, погрязших в коррупции". Узник Кремля считает, что коррупция, ложь и беззаконие делают хуже, беднее и короче жизнь каждого человека, поэтому нельзя покорно это терпеть. Навальный добавил, что изо всех сил старается удержаться, несмотря на угрозы, попытку убийства и тюрьму.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/RegSprecher/status/1356702205907251208
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ