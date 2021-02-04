Меркель намерена ответить на арест Навального новыми санкциями против РФ

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Ольга Чародий
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении Германии
ввести новые санкции против РФ. Такие меры связаны с показательным арестом
Алексея Навального, который приговорен к 2,5 годам заключения в колонии.
Ангела Меркель (фото из открытых источников)
Об этом говорится в официальном сообщении представителя
правительства Германии Штефана Зайберта.
Дальнейшие действия будут обсуждаться на уровне европейских партнеров. К новым санкциям уже призвали Польша и Чехия. Планируется, что санкции будут введены после совета лидеров ЕС по вопросу ареста Навального.
Напомним, Узник Кремля рассказал, в каких условиях он находится. По его словам, в небольшой камере, в которой он будет еще находиться месяц, есть окно и железная кровать. "Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс", – иронизирует оппозиционер.Как считает российский оппозиционер, он не может больше мириться с "бессовестной ложью Путина и его друзей, погрязших в коррупции". Узник Кремля считает, что коррупция, ложь и беззаконие делают хуже, беднее и короче жизнь каждого человека, поэтому нельзя покорно это терпеть. Навальный добавил, что изо всех сил старается удержаться, несмотря на угрозы, попытку убийства и тюрьму.
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