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Навальный прислал весточку из Матросской тишины

В "Матросской тишине" оппозиционера поместили в трехместную камеру карантинного отделения, где он находится один

сегодня, 00:15
Автор:

Ольга Чародий

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в спецблоке СИЗО "Матросская тишина" прислоал сообщение. Оно было опубликовано на его страничке в Instagram. 

Навальный прислал весточку из Матросской тишины

Навальный. Фото: ukrreporter.com.ua

Узник Кремля рассказал, в каких условиях он находится. По его словам, в небольшой камере, в  которой он будет  еще находиться месяц, есть окно и железная кровать.

"Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс", – иронизирует оппозиционер.

Несмотря на тюремное содержание, Навальный не жалеет, что вернулся  Россию.

"Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный̆ выбор".

Как считает российский оппозиционер, он не может  больше мириться с  "бессовестной ложью Путина и его друзей, погрязших в коррупции".

Узник Кремля считает, что коррупция, ложь и беззаконие делают хуже, беднее и короче жизнь каждого человека, поэтому нельзя покорно это терпеть.

Навальный добавил, что изо всех сил старается удержаться, несмотря на угрозы, попытку убийства и тюрьму.

Напомним, приезд на родину у Навального запланирован на 17 января 2021 года. Оппозиционер собирается воспользоваться услугами авиакомпании "Победа", что принадлежит "Аэрофлоту". Прежде чем признаться, что созрел к приезду в Россию.По мнению политика, президент РФ Владимир Путин, что уже высказывался об отравлении Навального, сейчас негодует и "велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся".




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Источник: https://www.instagram.com/p/CKOx19NlDzw/
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