Навальный прислал весточку из Матросской тишины

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Ольга Чародий
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится
в спецблоке СИЗО "Матросская тишина" прислоал сообщение. Оно было
опубликовано на его страничке в Instagram.
Навальный. Фото: ukrreporter.com.ua
Узник Кремля рассказал, в каких условиях он находится. По его
словам, в небольшой камере, в которой он
будет еще находиться месяц, есть окно и
железная кровать.
Несмотря на тюремное содержание, Навальный не жалеет, что
вернулся Россию.
Как считает российский оппозиционер, он не может больше мириться с "бессовестной ложью Путина и его друзей,
погрязших в коррупции".
Узник Кремля считает, что коррупция, ложь и беззаконие делают
хуже, беднее и короче жизнь каждого человека, поэтому нельзя покорно это
терпеть.
Навальный добавил, что изо всех сил старается удержаться, несмотря на угрозы, попытку убийства и тюрьму.
Напомним, приезд на родину у Навального запланирован на 17 января 2021 года. Оппозиционер собирается воспользоваться услугами авиакомпании "Победа", что принадлежит "Аэрофлоту". Прежде чем признаться, что созрел к приезду в Россию.По мнению политика, президент РФ Владимир Путин, что уже высказывался об отравлении Навального, сейчас негодует и "велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся".
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