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Меркель намеренно играла на руку Путину, несмотря на большой вред Германии: детали

Правительство Германии активно поддерживало проект строительства газопровода "Северный поток - 2", хотя официально это скрывало.

сегодня, 20:25
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Автор:
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Клименко Елена

Новые архивные материалы из канцелярии Ангелы Меркель обнаружили, что правительство Германии активно поддерживало российские газовые проекты, игнорируя возможные риски, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Меркель намеренно играла на руку Путину, несмотря на большой вред Германии: детали

Ангела Меркель. Фото: DW

10 лет назад, при продаже газохранилищ компании Wintershall российскому "Газпрому", немецкие чиновники почти не обращали внимания на зависимость от газа из России. Их больше волновала реакция Украины, Польши и балтийских стран.

Что касается строительства "Северного потока — 2", то оказалось, что правительство Германии было глубоко вовлечено в процесс, хотя публично заявляло, что это исключительно частный проект.

В то же время опасения относительно того, что Владимир Путин может остановить поставки газа в Европу, сочли маловероятными, оправдывая это техническими и экономическими сложностями. Однако, как показало время, именно это и произошло в 2022 году, когда Кремль прекратил поставки газа из-за "Северного потока — 1" после введения европейских санкций.

Более того, документы свидетельствуют о том, что команда Меркель даже обсуждала возможность лоббировать дальнейшие проекты, такие как "Северный поток — 3" и "Северный поток — 4". В канцелярии канцлера почти не было критики этого проекта и даже обсуждалось, что сама Меркель может убедить европейских партнеров блокировать санкции ЕС, мешавшие завершению "Северного потока — 2".

Ранее "Комментарии" писали, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве и заявила, что Европа должна использовать дипломатические пути, чтобы урегулировать конфликт в Украине. По ее мнению, европейским политикам следует обсудить целый ряд проблемных вопросов, в том числе с Россией. При этом она подчеркнула, что какие-либо переговоры нельзя проводить за спиной у Украины.



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