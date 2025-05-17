Меркель намеренно играла на руку Путину, несмотря на большой вред Германии: детали

Новые архивные материалы из канцелярии Ангелы Меркель обнаружили, что правительство Германии активно поддерживало российские газовые проекты, игнорируя возможные риски, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Ангела Меркель. Фото: DW

10 лет назад, при продаже газохранилищ компании Wintershall российскому "Газпрому", немецкие чиновники почти не обращали внимания на зависимость от газа из России. Их больше волновала реакция Украины, Польши и балтийских стран.

Что касается строительства "Северного потока — 2", то оказалось, что правительство Германии было глубоко вовлечено в процесс, хотя публично заявляло, что это исключительно частный проект.

В то же время опасения относительно того, что Владимир Путин может остановить поставки газа в Европу, сочли маловероятными, оправдывая это техническими и экономическими сложностями. Однако, как показало время, именно это и произошло в 2022 году, когда Кремль прекратил поставки газа из-за "Северного потока — 1" после введения европейских санкций.

Более того, документы свидетельствуют о том, что команда Меркель даже обсуждала возможность лоббировать дальнейшие проекты, такие как "Северный поток — 3" и "Северный поток — 4". В канцелярии канцлера почти не было критики этого проекта и даже обсуждалось, что сама Меркель может убедить европейских партнеров блокировать санкции ЕС, мешавшие завершению "Северного потока — 2".

Ранее "Комментарии" писали , что бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве и заявила, что Европа должна использовать дипломатические пути, чтобы урегулировать конфликт в Украине. По ее мнению, европейским политикам следует обсудить целый ряд проблемных вопросов, в том числе с Россией. При этом она подчеркнула, что какие-либо переговоры нельзя проводить за спиной у Украины.