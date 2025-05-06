Меркель ненавидит Мерца: как ее депутаты «потопили» политика во время голосования

Фридрих Мерц не сумел избраться канцлером. Его кандидатуру поддержали только 310 депутатов при необходимых 316. Против проголосовали 307 депутатов, еще трое воздержались.

Фридрих Мерц

В то же время социолог Игорь Эйдман обращает внимание на то, что социал-демократы уверяют, что дисциплинированно проголосовали за Мерца. По его мнению, нож в спину ему, видимо, воткнули депутаты из собственной фракции.

"Я думаю, что Мерца сознательно провалили сторонники Меркель в ХДС. У бывшего и нынешнего лидера партии откровенно враждебные отношения. В свое время именно Меркель фактически выдавила Мерца из политики. Он смог вернуться, только после ее ухода", — заявил Эйдман.

При этом он добавил, что партийцы Ангелы Меркель, по сути, — христианские социалисты. Они Мерца ненавидят и считают зарвавшимся буржуазным снобом, вот и не стали за него голосовать, добавил Эйдман.

По его мнению, возможно, сейчас партийная бюрократия ХДС будет пытаться давить на Меркель, чтобы она ради партийных интересов наступила на горло собственной песне и призвала своих сторонников в Бундастаге проголосовать за Мерца.

В любом случае, говорит Эйдман, новые выборы никому, кроме АдГ, не нужны, поэтому Мерца все-таки, скорее всего, утвердят в ближайшее время. Для этого, по его словам, только шесть депутатов из восемнадцати представителей новой правящей коалиции, которые не проголосовали за Мерца, нужно уговорить все-таки бросить за него бюллетень.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня Бундестаг точно не будет проводить второй тур голосований. В частности, эту информацию подтвердил и генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн.



