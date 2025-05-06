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Меркель ненавидит Мерца: как ее депутаты «потопили» политика во время голосования

Голосование за Мерца, вероятно, провалили именно сторонники Ангелы Меркель

сегодня, 14:52
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Ткачик Олеся

Фридрих Мерц не сумел избраться канцлером. Его кандидатуру поддержали только 310 депутатов при необходимых 316. Против проголосовали 307 депутатов, еще трое воздержались.

Меркель ненавидит Мерца: как ее депутаты «потопили» политика во время голосования

Фридрих Мерц

В то же время социолог Игорь Эйдман обращает внимание на то, что социал-демократы уверяют, что дисциплинированно проголосовали за Мерца. По его мнению, нож в спину ему, видимо, воткнули депутаты из собственной фракции.

"Я думаю, что Мерца сознательно провалили сторонники Меркель в ХДС. У бывшего и нынешнего лидера партии откровенно враждебные отношения. В свое время именно Меркель фактически выдавила Мерца из политики. Он смог вернуться, только после ее ухода", — заявил Эйдман.

При этом он добавил, что партийцы Ангелы Меркель, по сути, — христианские социалисты. Они Мерца ненавидят и считают зарвавшимся буржуазным снобом, вот и не стали за него голосовать, добавил Эйдман.

По его мнению, возможно, сейчас партийная бюрократия ХДС будет пытаться давить на Меркель, чтобы она ради партийных интересов наступила на горло собственной песне и призвала своих сторонников в Бундастаге проголосовать за Мерца.

В любом случае, говорит Эйдман, новые выборы никому, кроме АдГ, не нужны, поэтому Мерца все-таки, скорее всего, утвердят в ближайшее время. Для этого, по его словам, только шесть депутатов из восемнадцати представителей новой правящей коалиции, которые не проголосовали за Мерца, нужно уговорить все-таки бросить за него бюллетень.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня Бундестаг точно не будет проводить второй тур голосований. В частности, эту информацию подтвердил и генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KitRFaz5x5hG3fkQ9yjunxqHExHNvbLw8FgBRTWCRuNRgu5NM7kqEkpbu89gCtQdl&id=100001589654713
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