После провала с голосованием за Мерца в Германии откладывают второй тур выборов: детали

Германия перенесла второй тур выборов канцлера после того, как Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что сегодня Бундестаг точно не будет проводить второй тур голосований. В частности, эту информацию подтвердил и генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн.

После распада светофорной коалиции в Германии прошли досрочные выборы в Бундестаг. 23 февраля на парламентских выборах победил блок ХДС и Христианско-социального союзов (ХСС), который возглавляет Мерц. После этого вел диалог по формированию коалиции, которую в конце концов сформировал с Социал-демократической партией.

В частности вчера, 5 мая, в Германии состоялась церемония проводов Олафа Шольца с должности канцлера.

Сегодня же лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца не сумели избрать новым канцлером Германии. Ему не хватило голосов в первом голосовании Бундестага.

Политику, которого уже называли новым канцлером Германии, не удалось набрать необходимое количество голосов среди депутатов Бундестага. Сессию прервали, чтобы определить дальнейшие шаги.

Отмечается, что такого в истории Германии еще не было, на этом посту Мерц должен был заменить Шольца. Будет еще второй раунд голосования, где Мерц попытается подобрать голоса. Так, в первом туре голосования Фридрих Мерц набрал 310 голосов "за", при необходимых 316 голосах. Против проголосовали 307 депутатов, еще трое воздержались. В заседании Бундестага начался перерыв. Сессию прерывают, чтобы политические группы могли обсудить следующие шаги.

Примечательно, что коалиция Мерца (ХДС/ХСС/СДПГ) номинально имеет 328 голосов в Бундестаге, но получил лишь 310, что на 18 меньше, чем можно было бы ожидать, и, что самое важное, на шесть меньше большинства, необходимого для утверждения его следующим канцлером.



