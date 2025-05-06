После провала с голосованием за Мерца в Германии откладывают второй тур выборов: детали

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Кравцев Сергей
Германия перенесла второй тур выборов канцлера после того, как Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что сегодня Бундестаг точно не будет проводить второй тур голосований. В частности, эту информацию подтвердил и генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн.
После распада светофорной коалиции в Германии прошли досрочные выборы в Бундестаг. 23 февраля на парламентских выборах победил блок ХДС и Христианско-социального союзов (ХСС), который возглавляет Мерц. После этого вел диалог по формированию коалиции, которую в конце концов сформировал с Социал-демократической партией.
В частности вчера, 5 мая, в Германии состоялась церемония проводов Олафа Шольца с должности канцлера.
Сегодня же лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца не сумели избрать новым канцлером Германии. Ему не хватило голосов в первом голосовании Бундестага.
Политику, которого уже называли новым канцлером Германии, не удалось набрать необходимое количество голосов среди депутатов Бундестага. Сессию прервали, чтобы определить дальнейшие шаги.
Отмечается, что такого в истории Германии еще не было, на этом посту Мерц должен был заменить Шольца. Будет еще второй раунд голосования, где Мерц попытается подобрать голоса. Так, в первом туре голосования Фридрих Мерц набрал 310 голосов "за", при необходимых 316 голосах. Против проголосовали 307 депутатов, еще трое воздержались. В заседании Бундестага начался перерыв. Сессию прерывают, чтобы политические группы могли обсудить следующие шаги.
Примечательно, что коалиция Мерца (ХДС/ХСС/СДПГ) номинально имеет 328 голосов в Бундестаге, но получил лишь 310, что на 18 меньше, чем можно было бы ожидать, и, что самое важное, на шесть меньше большинства, необходимого для утверждения его следующим канцлером.
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