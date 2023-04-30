logo

BTC/USD

29288.80

ETH/USD

1903.98

LTC/USD

90.42

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Меркель оправдала дружбу с Россией и снова заговорила о переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

Меркель оправдала дружбу с Россией и снова заговорила о переговорах

Меркель снова оправдала дружеские отношения с Россией во время пребывания в должности

сегодня, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз оправдывает хорошие отношения с РФ, в то время, когда она находилась в должности. Она тоже говорит о предстоящих переговорах, чтобы закончить войну. Об этом сообщает Welt.

Меркель оправдала дружбу с Россией и снова заговорила о переговорах

Ангела Меркель (фото из открытых источников)

Соответствующий комментарий бывшая чиновница дала во время Лейпцигской книжной ярмарки. Отвечая о прекращении войны в Украине, Меркель отметила, что не нужно "слишком сужать свои мысли", имея в виду переговоры. Политик оправдывает коллег с их призывами к дискуссии по поводу переговоров.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Это не всегда люди, говорящие по-путински", — ответила Ангела Меркель.

Экс-канцлер еще говорит, что ее партнерские отношения с РФ связаны с более дешевым газом, который покупала Германия.

"Я бы предпочла, чтобы газ импортировался из Великобритании и Норвегии, как мы делали ранее, и Нидерландов. Но их уже не было. Вопрос для нас был: дороже СПГ — на треть дороже — или дешевле российский газ", — подытожила политик. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, изменилась ли позиция Берлина по поводу войны в Украине. Украинский посол в Берлине Алексей Макеев сообщил, что Германия увеличивает свою роль лидера в поставках военной техники в Украину. В ходе недавней встречи в Белом доме президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц пообещали поддерживать Украину столько, сколько нужно. Тем временем в Бундестаге глава оборонного комитета Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн назвала ошибкой то, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокирует членство украинцев в НАТО. И призвала оказывать больше помощи Украине, "переписав историю Меркель.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:30

Ну от знайшли нового друга. Корумпованого і брехливого. Отримали в подяку брудні контрабандні потоки зерна олії спирту тощо. Ще і гроші потрібно витрачати, щоб це гніле яке само себе розкрадає, не впало.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!