Меркель оправдала дружбу с Россией и снова заговорила о переговорах

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз оправдывает хорошие отношения с РФ, в то время, когда она находилась в должности. Она тоже говорит о предстоящих переговорах, чтобы закончить войну. Об этом сообщает Welt.

Ангела Меркель (фото из открытых источников)

Соответствующий комментарий бывшая чиновница дала во время Лейпцигской книжной ярмарки. Отвечая о прекращении войны в Украине, Меркель отметила, что не нужно "слишком сужать свои мысли", имея в виду переговоры. Политик оправдывает коллег с их призывами к дискуссии по поводу переговоров.

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"Это не всегда люди, говорящие по-путински", — ответила Ангела Меркель.

Экс-канцлер еще говорит, что ее партнерские отношения с РФ связаны с более дешевым газом, который покупала Германия.

"Я бы предпочла, чтобы газ импортировался из Великобритании и Норвегии, как мы делали ранее, и Нидерландов. Но их уже не было. Вопрос для нас был: дороже СПГ — на треть дороже — или дешевле российский газ", — подытожила политик. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, изменилась ли позиция Берлина по поводу войны в Украине. Украинский посол в Берлине Алексей Макеев сообщил, что Германия увеличивает свою роль лидера в поставках военной техники в Украину. В ходе недавней встречи в Белом доме президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц пообещали поддерживать Украину столько, сколько нужно. Тем временем в Бундестаге глава оборонного комитета Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн назвала ошибкой то, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокирует членство украинцев в НАТО. И призвала оказывать больше помощи Украине, "переписав историю Меркель.