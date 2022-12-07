Меркель ответила, может ли она помочь закончить войну в Украине

"Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", — заявила бывший канцлер Германии.

Но Меркель не исключает, что может принять участие в урегулировании этого вопроса. Однако бывший канцлер Германии не ответил, когда и при каких условиях могут начаться такие переговоры.

"Есть разница между продиктованным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружественными, открытыми дискуссиями друг с другом", — сказала Меркель.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Германия отправит в Украину тяжелое вооружение . Немецкое правительство продолжает помогать Украине и направляет тяжелую военную технику для борьбы против Российской Федерации. Это не первая партия зенитных установок Gepard, которые Германия отправляет в Украину. Еще в апреле немцы отправляли в Украину разнообразную военную технику. В этот раз Gepard приедет в Украину в начале весны 2023 года. Их производит немецкая компания Krauss-Maffei. Flakpanzer Gepard – это самоходная зенитная установка, способная действовать при любых погодных условиях. Пушка была разработана еще в 1960-х годах, поэтому это не новая конструкция, но, как и другая военная техника, эта установка претерпела несколько модернизаций. В течение многих лет Gepard была основой германских противовоздушных сил, их также использовали другие страны НАТО, Нидерланды и Бельгия, а также Бразилия, Иордания и Румыния.