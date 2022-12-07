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Меркель ответила, может ли она помочь закончить войну в Украине

Меркель не может предположить, каким именно будет исход войны

сегодня, 15:09 comments1586
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Автор:

Лиля Воробьева

Ангела Меркель уверена, что война России против Украины закончится за столом переговоров. Соответствующее название бывший канцлер Германии сделала в интервью Zeit .

Меркель ответила, может ли она помочь закончить войну в Украине

Ангела Меркель (фото из открытых источников)

По словам Ангелы Меркель, она не может предсказать, каков будет исход войны.

"Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", — заявила бывший канцлер Германии.

Но Меркель не исключает, что может принять участие в урегулировании этого вопроса. Однако бывший канцлер Германии не ответил, когда и при каких условиях могут начаться такие переговоры.

"Есть разница между продиктованным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружественными, открытыми дискуссиями друг с другом", — сказала Меркель.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Германия отправит в Украину тяжелое вооружение . Немецкое правительство продолжает помогать Украине и направляет тяжелую военную технику для борьбы против Российской Федерации. Это не первая партия зенитных установок Gepard, которые Германия отправляет в Украину. Еще в апреле немцы отправляли в Украину разнообразную военную технику. В этот раз Gepard приедет в Украину в начале весны 2023 года. Их производит немецкая компания Krauss-Maffei. Flakpanzer Gepard – это самоходная зенитная установка, способная действовать при любых погодных условиях. Пушка была разработана еще в 1960-х годах, поэтому это не новая конструкция, но, как и другая военная техника, эта установка претерпела несколько модернизаций. В течение многих лет Gepard была основой германских противовоздушных сил, их также использовали другие страны НАТО, Нидерланды и Бельгия, а также Бразилия, Иордания и Румыния.



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Источник: https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2022%2F51%2Fangela-merkel-russland-fluechtlingskrise-bundeskanzler%2Fkomplettansicht
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