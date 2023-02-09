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Меркель получила премию мира и упомянула о войне в Украине

Бывший канцлер Германии была награждена премией в Кот-д'Ивуаре за ее усилия в отношении беженцев в 2015 году.

сегодня, 14:16
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Автор:

Slava Kot

Эксканцлер Германии Ангела Меркель получила награду от ООН за решение принять беженцев в свою страну в 2015 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Меркель получила премию мира и упомянула о войне в Украине

Меркель получила премию мира. Фото из открытых источников

Меркель, замененная в прошлом году Олафом Шольцом, получила премию мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи от ЮНЕСКО в столице Кот-д'Ивуара, Ямусукро.


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"Все члены жюри были тронуты ее смелым решением в 2015 году принять более 1,2 миллиона беженцев, в том числе из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи. Это наследие, которое она оставляет", — сообщили жюри.

Меркель в своей речи призвала всех работать во имя мира, а также вспомнила слова первого президента Кот-д'Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи "Диалог — это оружие сильных, а не слабых". В 60-х годах прошлого века Кот-д'Ивуар получил независимость от Франции.

Кроме того, Меркель вспомнила и украинских беженцев.

"Мы думали, что время войны в Европе прошло. Но с 24 февраля прошлого года, когда произошла жестокая агрессия России против Украины, мы пришли к печальному выводу, что это не так. Это всколыхнуло Европу до корней", — сказала немка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меркель рассказала о том, как противостояла войне в Украине во время своего правления в должности канцлера Германии.

Также "Комментарии" писали о немецком канцлере Олафе Шольце, который критикует союзников по поводу публичных гонок, где страны соревнуются кто быстрее объявит о поставках разной техники для Украины. Немецкий политик предлагает все это делать вместе в коалиции союзников, как это делает Германия с США.



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Источник: https://www.politico.eu/article/angela-merkel-receive-unesco-peace-prize-refugee-policy-germany/
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