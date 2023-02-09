Меркель получила премию мира и упомянула о войне в Украине

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Slava Kot
Эксканцлер Германии Ангела Меркель получила награду от ООН за решение принять беженцев в свою страну в 2015 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Меркель получила премию мира. Фото из открытых источников
Меркель, замененная в прошлом году Олафом Шольцом, получила премию мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи от ЮНЕСКО в столице Кот-д'Ивуара, Ямусукро.
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Меркель в своей речи призвала всех работать во имя мира, а также вспомнила слова первого президента Кот-д'Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи "Диалог — это оружие сильных, а не слабых". В 60-х годах прошлого века Кот-д'Ивуар получил независимость от Франции.
Кроме того, Меркель вспомнила и украинских беженцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меркель рассказала о том, как противостояла войне в Украине во время своего правления в должности канцлера Германии.
Также "Комментарии" писали о немецком канцлере Олафе Шольце, который критикует союзников по поводу публичных гонок, где страны соревнуются кто быстрее объявит о поставках разной техники для Украины. Немецкий политик предлагает все это делать вместе в коалиции союзников, как это делает Германия с США.
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