Меркель рассказала об отношениях с Россией: контакт есть

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что контакт с Россией будет поддерживаться, не смотря на некоторые разногласия. Об этом она заявила в прямой трансляции ТАСС во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии, Ангела Меркель - фото из открытых источников

"Я считаю, хорошо, что мы говорим и обсуждаем важные темы, даже не смотря на то, что некоторые наши взгляды на те или иные вещи не совпадают" — говорит Меркель.

Как сообщила сама канцлер, на встрече, в обязательном порядке будут обсуждаться темы Афганистана и Ливии.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель 20 августа посетит Россию и встретиться с Владимиром Путиным. На встрече не исключены темы Беларуси и конфликта на Востоке Украины.

В Москве, во время рабочей поездки, по случаю восьмидесятилетней годовщины нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, канцлер возложила цветы на Могилу Неизвестного солдата.

"Это мой прощальная поездка, в плане работы и я этому очень рада. Нам есть, чем заполнить нашу встречу" — подчеркивает Меркель.

Также, 22 августа запланирован её визит в Украину и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча произойдёт в Киеве и возможными темами диалога могут быть двухсторонние отношения и ситуация на Донбассе.

Напомним, что Зеленский ожидает от встречи Путина и Меркель гарантии энергобезопасности.

"Я не ожидаю приезда канцлера с подарками, но нам нужны реальные результаты" — передаёт слова президента Украины пресс-служба Офиса Президента.

Ранее "Комментарии" писали какие темы планирует поднять Меркель при встрече с Путиным.





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