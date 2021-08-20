Меркель рассказала об отношениях с Россией: контакт есть

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Татьяна Каптур
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что контакт с Россией будет поддерживаться, не смотря на некоторые разногласия. Об этом она заявила в прямой трансляции ТАСС во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Канцлер Германии, Ангела Меркель - фото из открытых источников
Как сообщила сама канцлер, на встрече, в обязательном порядке будут обсуждаться темы Афганистана и Ливии.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель 20 августа посетит Россию и встретиться с Владимиром Путиным. На встрече не исключены темы Беларуси и конфликта на Востоке Украины.
В Москве, во время рабочей поездки, по случаю восьмидесятилетней годовщины нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, канцлер возложила цветы на Могилу Неизвестного солдата.
Также, 22 августа запланирован её визит в Украину и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча произойдёт в Киеве и возможными темами диалога могут быть двухсторонние отношения и ситуация на Донбассе.
Напомним, что Зеленский ожидает от встречи Путина и Меркель гарантии энергобезопасности.
"Я не ожидаю приезда канцлера с подарками, но нам нужны реальные результаты" — передаёт слова президента Украины пресс-служба Офиса Президента.
Ранее "Комментарии" писали какие темы планирует поднять Меркель при встрече с Путиным.
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юрій
сегодня, 16:48
Цікаво,а бабця спливе в газпромі, чи їй чимсь іншим солоденьким у кремлі помастили?