Меркель сделала новое заявление о пользе "Минска" для Украины: подробности

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, находившаяся на этом посту с 2005 по 2021 год, сделала новое заявление о Минских договоренностях. По ее мнению, эти договоренности дали Украине время подготовиться к новому вторжению РФ. Об этом она сказала в интервью итальянской газете Corriere della Serra.

"Украина использовала этот период для того, чтобы стать сильнее, что мы видим сегодня. Страна 2014/15 года — это не та страна, которая есть сегодня. И я сомневаюсь, что НАТО тогда могло бы сделать многое, чтобы помочь Украине, как это происходит сегодня", — сказала Меркель.

Напомним, что "Комментарий" писали о том, что Германия отправляет в Украину специальные автомобили MAN HX 8×8. Компания Rheinmetall объявила, что отправляет в Украину специализированные автомобили HX 8x8 по поручению правительства Германии. Эти огромные машины высотой более 3 метров и весом почти 30 тонн будут разным образом помогать украинской армии. Украина все еще ждет от Германии решения об отправке современных танков Leopard, о том еще неизвестно, будет ли такое решение принято. В настоящее время союзник Украины согласился передать специальные грузовики MAN HX 8×8. Известно, что Украина получит таких машин 26 единиц. Грузовики MAN HX 8x8 являются одними из наиболее используемых автомобилей для военной поддержки, во всем мире ими пользуются более 15000 единиц. Это универсальные машины, обладающие высокой мобильностью и прочностью, а модульная конструкция дает возможность MAN HX 8×8 использовать для многих различных задач. Что касается модели HX 8x8, то она была создана для военно-инженерных операций и поддержки подразделений по борьбе со стихийными бедствиями.