Меркель сделала важное заявление касаемо транзита газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с государственным главой США Джозефом Байденом в рамках саммита "Большой семерки" обсудила ситуацию, сложившуюся вокруг Северного потока-2. В частности, Меркель сделала заявление в отношении в Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Ангела Меркель - фото из открытых источников

"Мы кратко обсудили тему "Северного потока 2". Вы знаете, что ведутся переговоры немецких экспертов с американским правительством. Считаем, что мы находим хороший путь ... Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа ", — заявила Меркель.

Канцлер ФРГ считает, что атмосфера переговоров располагает к сотрудничеству.

Ангела Меркель также отметила, что на встрече с президентом США также обговаривалась его грядущая встреча с российским лидером Владимиром Путиным, а также саммит НАТО и ситуация в Афганистане.

Напомним, что остановка транзита газа из Российской Федерации может привести Украину к потере не менее 1,5 млрд долларов в год. По состоянию на сегодня "Газпром" поставляет газ в европейские страны через Украину согласно условиям транзитного контракта, действие которого длится до 2024 года.



Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через страну. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский. Эксперт отмечает, что подать в арбитраж — это право Украины. Но задается вопросом: а с чего вдруг Шмыгаль решил, что "Газпром" откажется от контракта до 2024 года? Никаких заявлений со стороны "Газпрома" или Кремля не было, подчеркивает эксперт.





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