Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве и заявила, что Европа должна использовать дипломатические пути, чтобы урегулировать конфликт в Украине.

Ангела Меркель

"В наших интересах придумать долгосрочное решение конфликта в Украине, а не предлагать быстрое решение проблемы, которое перестанет работать завтра. Мы не должны мыслить только военными категориями, это часть вопроса, но также необходимо использовать и дипломатию", — заявила Меркель.

По ее мнению, европейским политикам нужно обсудить целый ряд проблемных вопросов, в том числе и с Россией.

"Я думаю здесь необходимо обсудить целый ряд проблем, и мы должны делать это с Россией", — заявила Меркель.

При этом она подчеркнула, что любые переговоры нельзя проводить за спиной у Украины.

В то же время, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков во время брифинга раскритиковал действия лидеров европейских стран, которые решили увеличить расходы на вооружение. Как заявил спикер диктатора, Москва следит за этими процессами поскольку Евросоюз назвал Россию своим главным противником.

Песков заявил, что если страны Европы начнут действия, связанные с реализацией военных планов, это вызовет "глубокую обеспокоенность" и "принятие ответных мер".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочитает использовать дипломатические методы в решение проблемных вопросов, но не в отношении Украины. По его словам, в сложившихся условиях РФ вынуждена "защищать себя" и именно в этих целях использует "специальную военную операцию".



