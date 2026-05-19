Меркель жестко набросилась на Европу из-за войны в Украине: какое циничное обвинение выдала
Меркель жестко набросилась на Европу из-за войны в Украине: какое циничное обвинение выдала

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейские страны активизировать дипломатические усилия

19 мая 2026, 10:20
Клименко Елена

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европейского Союза активнее использовать дипломатические инструменты в разрешении международных кризисов. По данным издания Stern, она подчеркнула, что Европа должна более полно реализовывать свой политический и дипломатический потенциал.

Меркель подчеркнула, что поддержка Украины оправдана и необходима, однако этого недостаточно без параллельного усиления дипломатических усилий. По ее мнению, военная помощь и переговорный процесс должны действовать в комплексе, как это происходило даже в период Холодной войны.

"Дипломатия всегда была оборотной стороной медали, даже во время Холодной войны. Военное сдерживание плюс дипломатическая деятельность – вот что я считаю важным", – заявила экс-канцлер.

Она также выразила сомнение в эффективности ситуации, когда контакты с Россией поддерживаются преимущественно отдельными международными игроками, в том числе Соединенными Штатами. Меркель предостерегла, что недооценка российского руководства может иметь серьезные последствия для глобальной безопасности.

На международном уровне параллельно продолжаются дискуссии о возможных форматах возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией. В Москве заявляют, что мирные консультации приостановлены, однако там выражают осторожные надежды на их возобновление с участием США. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что без американского посредничества продвижение в переговорах осложнено.

В Вашингтоне со своей стороны заявляют о готовности выступить посредником в случае возобновления диалога. Госсекретарь США Марк Рубио обратил внимание на значительные потери российской армии и рост технологических возможностей Украины, что формирует новую военную реальность.

В то же время, в российском руководстве продолжают выдвигать жесткие условия для возможных переговоров, в частности по выводу украинских войск с оккупированных территорий. Подобные требования раньше озвучивались и на уровне Владимира Путина.

"Комментарии" уже писали , что в России стартовали масштабные военные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия. По данным мониторинговых каналов, в маневрах задействовано более 64 тысяч военнослужащих, восемь ракетных атомных подлодок, около 200 пусковых установок, а также стратегическую и истребительную авиацию.



