Меркель жорстко накинулася на Європу через війну в Україні: яке цинічне звинувачення видала

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала країни Європейського Союзу активніше використовувати дипломатичні інструменти у вирішенні міжнародних криз. За даними видання Stern, вона наголосила, що Європа має значно повніше реалізовувати свій політичний і дипломатичний потенціал.

Меркель підкреслила, що підтримка України є виправданою та необхідною, однак цього недостатньо без паралельного посилення дипломатичних зусиль. На її думку, військова допомога та переговорний процес мають діяти у комплексі, як це відбувалося навіть у період Холодної війни.

"Дипломатія завжди була зворотним боком медалі, навіть під час Холодної війни. Військове стримування плюс дипломатична діяльність – ось що я вважаю важливим", – заявила ексканцлерка.

Вона також висловила сумнів щодо ефективності ситуації, коли контакти з Росією підтримуються переважно окремими міжнародними гравцями, зокрема Сполученими Штатами. Меркель застерегла, що недооцінка російського керівництва може мати серйозні наслідки для глобальної безпеки.

На міжнародному рівні паралельно тривають дискусії щодо можливих форматів відновлення переговорного процесу між Україною та Росією. У Москві заявляють, що мирні консультації наразі призупинені, однак там висловлюють обережні сподівання на їхнє поновлення за участі США. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що без американського посередництва просування у переговорах є ускладненим.

У Вашингтоні, зі свого боку, заявляють про готовність виступити посередником у разі відновлення діалогу. Держсекретар США Марко Рубіо звернув увагу на значні втрати російської армії та зростання технологічних можливостей України, що формує нову військову реальність.

Водночас у російському керівництві продовжують висувати жорсткі умови для можливих переговорів, зокрема щодо виведення українських військ з окупованих територій. Подібні вимоги раніше озвучувалися й на рівні Володимира Путіна.

"Коментарі" вже писали, що у Росії стартували масштабні військові навчання із відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї. За даними моніторингових каналів, у маневрах задіяно понад 64 тисячі військовослужбовців, вісім ракетних атомних підводних човнів, близько 200 пускових установок, а також стратегічну та винищувальну авіацію.